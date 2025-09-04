La Emergencia en Discapacidad es ley: qué cambia en pensiones y pagos a prestadores hasta el 2026

La Ley de Emergencia en Discapacidad que fue ratificada hoy por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes:

Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.

Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.

Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.

La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.

La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley, sostuvo la OPC.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.

El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.

Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.

Con información de Noticias Argentinas.

Histórico: el Senado rechazó un veto presidencial

El Congreso le dio un nocaut al primer veto de la era Milei. En su mayor demostración de fuerza en lo que va de la gestión libertaria, la oposición ratificó con más de dos tercios del Senado la ley que declaró la emergencia en discapacidad, y completó así el trámite iniciado en la Cámara de Diputados. El resultado, que obliga al presidente a promulgar la norma, agudizó la crisis de un gobierno sospechado de corrupción en el sector y llega a días de una elección que La Libertad Avanza pelea voto a voto con el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires.

La oposición logró la hazaña con 63 votos afirmativos, cifra que superó con holgura la mayoría requerida por la Constitución. Fueron de Unión por la Patria, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y otros partidos provinciales. Los votos en contra fueron apenas 7: 5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y otro socio oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni. Hubo solo 2 ausentes.

El tablero dominado por el verde, color asignado a los votos afirmativos, fue una impactante muestra de cómo el apoyo de bloques aliados se le escurrió al oficialismo como arena entre los dedos. Ni siquiera el PRO, aliado a los libertarios en provincia y Ciudad de Buenos Aires, ni los radicales de Mendoza y Chaco, distritos donde también cerraron acuerdos electorales, acompañaron al Gobierno en la cruzada.

tra señal de pérdida de apoyo la dio un senador que el año pasado fue clave para la aprobación de la Ley Bases, el santacruceño Antonio Carambia, que le habló a Milei casi en tono de amenaza: “Esperemos que aplique esta ley como corresponde y que no haga ningún artilugio legal para no aplicarla. Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”.

El éxito de la oposición fue una combinación de tres grandes factores: un reclamo que sacó de la invisibilidad a las personas con discapacidad, un interés transversal del arco no oficialista, y la oportuna aparición de audios que revelan coimas en el sistema y sumaron motivos para anular el veto. El resultado quedará en la historia: es la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto presidencial. La última fue en 2003, en el final de la presidencia de Eduardo Duhalde.

Milei recibió la noticia desde Estados Unidos, adonde viajó para reunirse con inversores. En un clima de resignación absoluta, La Libertad Avanza no hizo nada para revertir la derrota. No solo eso: ningún senador del oficialismo defendió el veto en el recinto. El líder, Ezequiel Atauche, se bajó de los cierres de bloque. “El resultado ya estaba cantado”, argumentaron en la bancada.