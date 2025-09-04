Qué monto recibirán las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en septiembre 2025

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán en septiembre 2025 un aumento del 1,9 por ciento. El incremento alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez. Los detalles en esta nota.

A cuánto llegarán las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

El aumento para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez de la Anses se dará por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Paralelamente, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos.

Con estos datos, la jubilación mínima en septiembre 2025 llegará a los 390.277,17 pesos, según informó la Anses. El monto se desprende de los 320.277,17 pesos de haber mínimo con aumento y los 70 mil pesos de bono.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez llegarán a los 294.194,02 pesos, debido a los 224.194,02 pesos de haber con aumento y el bono. “Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual”, recordó la Anses.

Calendario Anses: Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

El pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses comenzará el lunes 8 de septiembre 2025 con aquellos beneficiarios cuyo DNI terminen en 0 y 1. El cronograma es el siguiente: