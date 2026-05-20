Multas por radares en Río Negro: cómo consultar y pagar infracciones de manera segura

Viajar por las rutas patagónicas exige atención constante, no solo por la seguridad vial, sino por los controles de velocidad vigentes. Es que en la provincia de Río Negro, el sistema de infracciones de tránsito detectadas mediante radares y operativos policiales cuenta con un protocolo oficial estricto.

Para evitar confusiones, prevenir estafas y garantizar la transparencia, es fundamental comprender qué organismo tiene competencia sobre estas faltas que captan los radares sobre las rutas de Río Negro, cuáles son las vías habilitadas para consultar deudas y qué derechos tiene el conductor al momento de presentar un descargo.

¿Quién gestiona las multas por radares en las rutas de Río Negro?

Cuando un conductor comete una falta en rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías que se encuentran bajo jurisdicción provincial en Río Negro, el expediente pasa directamente a la órbita de la Justicia Administrativa de Faltas de Tránsito Provincial.

Este organismo es el único que tiene la competencia legal, tanto para el juzgamiento como para el procedimiento de cobro de las infracciones. Estas faltas son aquellas constatadas formalmente por dos entes de control: la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y los Cuerpos de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro.

Infracciones provinciales vs. municipales en Río Negro: el detalle clave para tu descargo

Uno de los errores más comunes al momento de recibir un acta es confundir la jurisdicción, por eso es clave saber que el Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito Provincial no tiene ninguna competencia sobre las faltas de tránsito constatadas por los municipios rionegrinos.

Si la infracción por exceso de velocidad o mal estacionamiento fue labrada dentro del ejido urbano o por inspectores de una municipalidad específica, el descargo y el pago de esa multa deberán tramitarse exclusivamente ante el Tribunal de Faltas de esa localidad. Identificar el origen del acta es el primer paso indispensable antes de iniciar cualquier gestión.

Río Negro: paso a paso para consultar infracciones y gestionar el pago de multas provinciales

El sistema provincial permite a los conductores resolver su situación administrativa, de manera centralizada. Dependiendo de cómo fue constatada la falta (si a través de radares fijos/móviles o por personal de la Policía de Río Negro en un control físico), el conductor tiene derecho a:

Consultar el acta : verificar de manera online o presencial la existencia de la infracción, la fecha, el lugar exacto y el monto actualizado.

: verificar de manera online o presencial la existencia de la infracción, la fecha, el lugar exacto y el monto actualizado. Presentar un descargo : si el titular del vehículo considera que la multa es improcedente o cuenta con atenuantes, puede ejercer su derecho a la defensa presentando la documentación respaldatoria ante el Juzgado.

: si el titular del vehículo considera que la multa es improcedente o cuenta con atenuantes, puede ejercer su derecho a la defensa presentando la documentación respaldatoria ante el Juzgado. Generar el volante de pago: en caso de reconocer la falta, el sistema permite descargar las actas y emitir las boletas de pago correspondientes para cancelar la deuda y regularizar la situación del vehículo.