San Alejo, la celebración católica del día: vida y legado

San Alejo, también conocido como San Alejo de Roma, fue un santo venerado en la Iglesia Católica como un modelo de humildad y renuncia a las posesiones terrenales. Poco se sabe con certeza sobre su vida, pero se cree que vivió en Roma durante el siglo V o VI.

La tradición cuenta que San Alejo provenía de una familia noble y que renunció a su riqueza y posición social para vivir como un mendigo en la ciudad de Roma. Bajo el disfraz de un mendigo, pasó el resto de su vida dedicado a la oración, la penitencia y el servicio a los pobres.

San Alejo es venerado por su radical renuncia a las riquezas del mundo y su entrega total a Dios. Su vida de humildad y sacrificio lo convirtió en un ejemplo para muchos cristianos, y su devoción se extendió ampliamente en la Iglesia Católica.

La festividad de San Alejo se celebra el 18 de febrero en la Iglesia Católica, recordando su vida de renuncia y servicio desinteresado a los demás.

Oración a San Alejo para alejar a una tercera persona

Glorioso y Bondadoso San Alejo, tú que tienes el sagrado poder de alejar todo lo malo que rodea a los elegidos del Señor Jesucristo. Hoy te pido con todo mi ser, que alejes a (nombre del tercero) de (nombre de quien quieres se aparte).

San Alejo milagroso, te ruego escuches mis anhelos, y obres lo más pronto te sea posible en el inmenso favor que hoy he venido a pedirte desde lo más profundo de mi ser. Aleja San Alejo a (nombre del tercero) del camino y de la vida de (nombre de quien quieres se aparte) para siempre, y no permitas que, en su alejamiento, nos cause ningún daño.

Te pido San Alejo Ruega a Dios por mí que hoy acudo a ti con toda mi fe y esperanza, A solicitar tus favores humildemente para que (nombres de las personas separar) no puedan el uno con el otro compartir nada, que no puedan ni quieran estar juntos, y si llegasen a verse solo sientan rechazo y repugnancia de manera mutua.

San Alejo, San Alejo, Poderoso San Alejo, yo te llamo, yo te ruego, que los separes definitivamente. Poderoso San Alejo como santo milagroso, te ruego me concedas mi súplica cuanto antes puedas, para que mi relación con (nombre de la persona en disputa) sea tan bendita como solía serlo antes de llegar a nuestras vidas ese tercero agradecimientos infinitos, San Alejo bendito, hacia ti tendré por siempre por escucharme y obrar en mi deseo, por ello desde este justo momento, prometo difundir tu oración. Amén.