A 19 días del Mundial 2026, Estados Unidos pidió aislar a la selección del Congo por los brotes de ébola en África

Si la selección africana permanece 21 días aislado, llegarían con lo justo para el debut mundialista (Foto: gentileza)

La selección de la República Democrática del Congo deberá cumplir estrictas medidas sanitarias para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, debido al brote de ébola que afecta al país africano.

Las autoridades norteamericanas exigieron que toda la delegación permanezca en una “burbuja sanitaria” durante 21 días antes de viajar al torneo. Las casi tres semanas fuera de contacto externo terminarían después de la apertura mundialista.

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El director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, confirmó que el combinado congoleño deberá realizar el aislamiento en Bélgica y mantener controles permanentes para conservar la autorización de ingreso a territorio estadounidense. En caso de incumplimiento, el equipo podría enfrentar restricciones para entrar al país.

La preocupación internacional creció luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola como una emergencia sanitaria global. En la República Democrática del Congo se presentaron decenas de casos positivos en las últimas semanas.

Según los reportes oficiales, en el territorio se registraron cientos de casos sospechosos y más de un centenar de fallecidos vinculados a la cepa Bundibugyo del virus.

A raíz de la emergencia sanitaria, la federación congoleña suspendió un campamento de preparación y un acto de despedida con hinchas previsto en Kinshasa. En cambio, el seleccionado continuará sus entrenamientos en Europa y disputará amistosos frente a Dinamarca y Chile antes de instalarse en Houston, donde concentrará durante la Copa del Mundo.

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Pese al escenario sanitario, desde la delegación africana aseguraron que no modificarán el cronograma deportivo y remarcaron que todos los futbolistas convocados militan fuera del Congo, principalmente en clubes europeos.

Para intentar calmar los rumores, desde la directiva indicaron que el cuerpo técnico también reside en el exterior, lo que reduce los riesgos sanitarios inmediatos.

Congo disputará su segundo Mundial de fútbol y compartirá el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Mientras tanto, la FIFA y las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución del brote para evitar complicaciones durante el desarrollo del torneo.

Algunas de las figuras del Congo en el Mundial 2026 serán:

Alex Tuanzebe (Burnley)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

Noah Sadiki (Sunderland)

Yoane Wissa (Newcastle)

Cédric Bakambu (Betis)