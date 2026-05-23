Pensiones No Contributivas en junio 2026: aguinaldo y nuevo incremento del 2,58% confirmado

Aguinaldo de ANSES para Pensiones No Contributivas: montos oficiales de junio 2026 y el impacto del bono.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la estructura de liquidación de haberes para junio 2026, aplicando el incremento del 2,58% redondeado en las planillas oficiales para abonar sobre las Pensiones No Contributivas, derivado de la inflación de abril informada por INDEC.

Al tratarse del sexto mes del año, el esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social incluye de manera obligatoria la primera cuota del aguinaldo para todas las líneas de las Pensiones No Contributivas.

Esta medida de ANSES busca dar previsibilidad financiera a los sectores más vulnerables de la región, unificando los depósitos en las cuentas bancarias corrientes para evitar gestiones presenciales complejas en las sucursales bancarias de cara al invierno.

Pensiones No Contributivas: cómo calcula la Administración Nacional de la Seguridad Social el aguinaldo de junio 2026

Para determinar el monto exacto del aguinaldo en junio 2026 que recibirán los beneficiarios, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una fórmula contable estricta, basada en la regularidad de los ingresos previsionales declarados. El procedimiento técnico de ANSES establece que se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual, devengada durante el bloque que abarca desde enero hasta junio 2026.

Debido al esquema de movilidad previsional vigente (Decreto 274/24), que actualiza los haberes mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el período de base para el cálculo será unánimemente junio 2026, por consolidar el piso salarial más elevado de toda la primera mitad del año tras acumular los incrementos por inflación de los períodos previos.

Un factor clave que la Administración Nacional de la Seguridad Social enfatiza, para evitar confusiones al momento de hacer las cuentas, es la naturaleza jurídica de los conceptos que integran el recibo digital. La fórmula aplicada por ANSES incorpora los aumentos por movilidad, el adicional por zona patagónica y cualquier actualización de carácter permanente; sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 queda completamente excluido del cálculo del aguinaldo.

Esto se debe a que el refuerzo de contingencia posee un carácter excepcional y no remunerativo, lo que significa que no forma parte del haber previsional básico ni aporta al cálculo del aguinaldo que se acreditará de forma automática en las cuentas de los titulares de las Pensiones No Contributivas.

Los montos de las Pensiones No Contributivas en junio 2026 con el aguinaldo de ANSES

Al aplicar la fórmula del aguinaldo sobre las escalas actualizadas por ANSES, los valores de bolsillo para las Pensiones No Contributivas registrarán una suba estacional significativa. El esquema neto para las Pensiones No Contributivas quedó fijado de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez : el haber base sube a $282.377,64. Con un aguinaldo de $141.188,82 y el bono de $70.000, el total bruto a cobrar asciende a $493.566,46.

: el haber base sube a $282.377,64. Con un de $141.188,82 y el bono de $70.000, el total bruto a cobrar asciende a $493.566,46. PNC Madre de 7 Hijos : al equipararse a la jubilación mínima , el haber bruto pasa a $403.396,63. Sumando el medio aguinaldo de $201.698,32 y el refuerzo, el cobro final llega a $675.094,95.

: al equipararse a la , el haber bruto pasa a $403.396,63. Sumando el de $201.698,32 y el refuerzo, el cobro final llega a $675.094,95. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aunque posee un régimen mixto, el valor base se actualiza a $322.717,30. Con un aguinaldo de $161.358,65 y el bono, el monto integrado alcanza los $554.075,95.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que estos montos totales sufren de manera previa los descuentos de ley obligatorios (como los aportes a la obra social), conceptos que figurarán debidamente discriminados en los recibos de haberes.

ANSES: fechas de cobro para las Pensiones No Contributivas en el calendario de junio 2026

El cronograma operativo de ANSES para las Pensiones No Contributivas se activará de forma anticipada, respecto al resto de los regímenes contributivos. El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social establece que las acreditaciones para las Pensiones No Contributivas iniciarán el lunes 8 de junio 2026, distribuyéndose de manera diaria de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para verificar el estado de la liquidación, el lugar de pago asignado o realizar un reclamo ante eventuales inconsistencias, los titulares de las Pensiones No Contributivas pueden ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES o utilizar la aplicación móvil oficial.

El acceso requiere el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y permite descargar el comprobante digital desde los primeros días del mes, garantizando un control seguro del haber antes de movilizarse hacia las entidades bancarias regionales.