Santoral 8 de febrero: por qué se celebra hoy a San Jerónimo, cuidador de pobres y enfermos

San Jerónimo Emiliani fue un santo italiano del siglo XVI conocido por su dedicación al servicio de los pobres y los enfermos. Nacido en Venecia en 1481, Jerónimo experimentó la tragedia personal cuando perdió a su padre y a su madre en su juventud.

San Jerónimo Emiliani: celebración de su vida y legado

Después de una vida inicialmente despreocupada, Jerónimo se convirtió en un hombre profundamente religioso después de ser capturado y encarcelado por las tropas de Maximiliano I de Habsburgo en 1511. Tras su liberación, dedicó su vida al servicio de Dios y al prójimo.

San Jerónimo Emiliani fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca, una orden religiosa dedicada a la atención de huérfanos y la educación de la juventud. Trabajó incansablemente para ayudar a los más necesitados, especialmente durante tiempos de guerra y epidemias.

Jerónimo es recordado por su compasión, su sacrificio y su amor incondicional por los desamparados. Su ejemplo inspiró a muchos otros a unirse en la obra de la caridad y el servicio cristiano.

San Jerónimo Emiliani murió el 8 de febrero de 1537 y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. Su festividad se celebra el 8 de febrero en la Iglesia Católica, recordando su vida de servicio abnegado y su dedicación a los más necesitados.

San Jerónimo Emiliani: una oración para pedir trabajo

Bendito san Jerónimo Emiliani

que pasaste por la tierra haciendo el bien;

caritativo padre de los más necesitados,

noble y entregado servidor de los pobres,

que con dedicación consagraste tu vida a los demás,

y pusiste todas tus fuerzas y energías

en consolar y ayudar a los que sufrían carencias;

que con amor socorriste a los humildes,

a los niños desamparados,

a las viudas y a los enfermos,

para tratar de conseguir tu propia santificación

y la salvación de las almas y cuerpos de los afligidos,

y por ello Dios premió tu oración, tu sacrificio,

tu compasión, tu desprendimiento y generosidad

permitiéndote obrar frecuentes prodigios y milagros.

¡Oh prodigiosísimo San Jerónimo!,

conociendo cuan agradable eres ante Dios,

y por los múltiples favores y milagros

que por medio tuyo

se ha dignado otorgar a tus devotos,

acudo a ti para solicitar tu ayuda,

no desprecies mis humildes súplicas

y llévalas ante el trono del Altísimo,

pues, aunque me encuentro triste y afligido

y las dificultades me agobian

confío plenamente en el Amor,

la Bondad y Misericordia de nuestro Padre celestial.

¡Oh santo de los pobres y afligidos!

glorioso san Jerónimo,

ahora que gozas de la dicha eterna

dame tu auxilio, amparo y protección,

alivia mis angustias y necesidades

sobre todo mis estrecheces económicas

que ahora tanto me preocupan y abaten:

(hacer la petición),

te pido que por tu santa y poderosa intercesión,

y con la gracia de Dios Misericordioso,

sea escuchada mi oración

y mi petición sea despachada favorablemente.

¡Oh, san Jerónimo, santo de los milagros!,

alivia la congoja de mi corazón,

y haz que yo viva aquí

como verdadero amante de nuestro Señor,

para poder gozar de Él, junto a ti, en el Cielo.

Amén.