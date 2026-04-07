Santoral católico de abril 2026: calendario de santos y celebraciones de la Iglesia

Abril 2026 se presenta como un período de profunda relevancia espiritual para la comunidad católica. Mientras el calendario litúrgico transcurre entre el final de la Cuaresma y el inicio del Tiempo Pascual, el santoral católico ofrece una guía diaria para la veneración de figuras históricas que han marcado el dogma y la caridad cristiana.

Según fuentes oficiales de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal, este mes no solo invita a la reflexión sobre el Misterio Pascual, sino también al estudio de los doctores y mártires que definieron la identidad de la institución.

La importancia de la Pascua y la Semana Santa en el santoral católico de abril 2026

En 2026, las celebraciones de la Semana Santa concentran la atención de los fieles en la primera quincena del mes. El Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, que este año cayó el 5 de abril 2026, marca el punto culminante de la fe cristiana, precedido por el Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo).

Esta alineación temporal resalta la victoria de la vida sobre la muerte y organiza el resto de las festividades de los santos y santas del mes bajo la luz de la resurrección.

Calendario detallado de los santos y santas del mes de abril 2026

A continuación, se detalla el listado del santoral católico de abril 2026, una nómina que combina la tradición de los primeros mártires con la sabiduría de los doctores de la Iglesia:

Miércoles 1: San Hugo de Grenoble, obispo.

San Hugo de Grenoble, obispo. Jueves 2: San Francisco de Paula, ermitaño y fundador.

San Francisco de Paula, ermitaño y fundador. Viernes 3 (Viernes Santo): Conmemoración de la Pasión del Señor.

Conmemoración de la Pasión del Señor. Sábado 4 (Sábado Santo): La Iglesia permanece junto al sepulcro.

La Iglesia permanece junto al sepulcro. Domingo 5 (Domingo de Resurrección): San Vicente Ferrer, presbítero.

San Vicente Ferrer, presbítero. Lunes 6: San Prudencio, obispo.

San Prudencio, obispo. Martes 7: San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores.

San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores. Miércoles 8: San Dionisio de Corinto.

San Dionisio de Corinto. Jueves 9: Santa Casilda de Toledo.

Santa Casilda de Toledo. Viernes 10: San Ezequiel, profeta.

San Ezequiel, profeta. Sábado 11: San Estanislao, obispo y mártir.

San Estanislao, obispo y mártir. Domingo 12: Santa Liduvina, virgen.

Santa Liduvina, virgen. Lunes 13: San Hermenegildo, mártir.

San Hermenegildo, mártir. Martes 14: San Lamberto de Lyon.

San Lamberto de Lyon. Miércoles 15: San Telmo (Pedro González), presbítero.

San Telmo (Pedro González), presbítero. Jueves 16: Santa Engracia de Zaragoza, virgen y mártir.

Santa Engracia de Zaragoza, virgen y mártir. Viernes 17: San Aniceto, papa.

San Aniceto, papa. Sábado 18: San Perfecto de Córdoba, presbítero y mártir.

San Perfecto de Córdoba, presbítero y mártir. Domingo 19: San Expedito (devoción popular) y San León IX, papa.

San Expedito (devoción popular) y San León IX, papa. Lunes 20: Santa Inés de Montepulciano.

Santa Inés de Montepulciano. Martes 21: San Anselmo de Canterbury, obispo y doctor de la Iglesia.

San Anselmo de Canterbury, obispo y doctor de la Iglesia. Miércoles 22: San Sotero y San Cayo, papas.

San Sotero y San Cayo, papas. Jueves 23: San Jorge, mártir y San Adalberto de Praga.

San Jorge, mártir y San Adalberto de Praga. Viernes 24: San Fidel de Sigmaringa, mártir.

San Fidel de Sigmaringa, mártir. Sábado 25: San Marcos, evangelista.

San Marcos, evangelista. Domingo 26: San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia.

San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia. Lunes 27: Santa Zita de Lucca.

Santa Zita de Lucca. Martes 28: San Pedro Chanel, presbítero y mártir.

San Pedro Chanel, presbítero y mártir. Miércoles 29: Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia (Copatrona de Europa).

Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia (Copatrona de Europa). Jueves 30: San Pío V, papa.

Figuras centrales entre los santos y santas de la Iglesia en abril 2026

Dentro del santoral católico, abril 2026 reserva un lugar especial para Santa Catalina de Siena (29 de abril) y San Marcos Evangelista (25 de abril). La primera, reconocida por su influencia política y mística en el siglo XIV, representa la fuerza del laicado y el intelecto femenino en la historia eclesiástica.

Por su parte, San Marcos es fundamental por su legado literario en el Nuevo Testamento, siendo su festividad una de las más antiguas y respetadas dentro de la liturgia de los santos y santas de la cristiandad.