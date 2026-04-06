¿Cómo pagar aportes de empleadas domésticas en abril 2026? Guía para evitar multas y simplificar gestión

El calendario de abril 2026 impone una fecha límite ineludible para los empleadores de casas particulares: el próximo viernes 10 vence el plazo para abonar las cargas sociales sin intereses. Realizar los aportes de empleadas domésticas es la única vía legal para asegurar que la trabajadora cuente con obra social, jubilación y la protección de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

En un contexto donde la estabilidad del sistema prestacional es clave, pagar aportes de empleadas domésticas en tiempo y forma a través de la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) permite simplificar la gestión administrativa del hogar y evitar multas automáticas.

Además, este mes se suma la particularidad de liquidar el feriado del 3 de abril, lo que requiere una revisión precisa de los conceptos antes de generar el Volante Electrónico de Pago (VEP).

Empleadas domésticas: cómo pagar aportes en tiempo y forma desde el portal oficial

El proceso para liquidar los aportes de empleadas domésticas se centraliza en el Portal de Casas Particulares de ARCA. Al ingresar con clave fiscal nivel 2, el sistema despliega los períodos pendientes, permitiendo al empleador seleccionar el mes actual para generar el pago electrónico.

Para pagar aportes en tiempo y forma, existen dos modalidades principales: el pago electrónico mediante VEP (compatible con Homebanking, QR y billeteras virtuales) o el pago manual con el Formulario 102/RT. Es fundamental recordar que la cuota de la ART se paga por mes adelantado, mientras que los aportes jubilatorios y de obra social se abonan a mes vencido.

Una vez cancelada la obligación, el sistema habilita la descarga del recibo de sueldo, donde se deben asentar los valores vigentes de abril, incluyendo el adicional por antigüedad y el plus por zona desfavorable si corresponde.

Componentes y vencimientos de los aportes de empleadas domésticas

Para que el pago sea considerado correcto y permita pagar aportes en tiempo y forma, los montos deben ajustarse a la carga horaria semanal de la trabajadora. El esquema de aportes de empleadas domésticas se divide en tres escalas: menos de 12 horas, entre 12 y 16, y más de 16 horas semanales.

Obra Social : solo el aporte de más de 16 horas garantiza la cobertura plena. Si la jornada es menor, la trabajadora puede realizar pagos voluntarios para completar el monto.

: solo el aporte de más de 16 horas garantiza la cobertura plena. Si la jornada es menor, la trabajadora puede realizar pagos voluntarios para completar el monto. Vencimiento : el plazo máximo es el día 10 de cada mes. Pasada esta fecha, ARCA aplica intereses resarcitorios que se calculan diariamente hasta el momento del pago efectivo.

: el plazo máximo es el día 10 de cada mes. Pasada esta fecha, aplica intereses resarcitorios que se calculan diariamente hasta el momento del pago efectivo. ART: la cobertura es inmediata desde el primer día de trabajo, independientemente de la carga horaria, y protege ante accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Empleadas domésticas: verificación y beneficios de pagar aportes en tiempo y forma

El control de los aportes de empleadas domésticas no es solo responsabilidad del empleador; la trabajadora dispone de la herramienta «Mis Aportes» para verificar la regularidad del sistema. Al pagar aportes en tiempo y forma, se garantiza que el «semáforo» previsional se mantenga en verde, permitiendo el acceso a la cartilla médica de la obra social sin interrupciones.

Además de la tranquilidad legal, el cumplimiento previsional es el requisito indispensable para que las trabajadoras puedan acceder a otros beneficios, como las asignaciones familiares de ANSES o la certificación de servicios para su futura jubilación.

En un mes como abril, donde se debe liquidar el pago doble por el Día del Personal de Casas Particulares (3 de abril), contar con el respaldo de un recibo de sueldo electrónico generado tras el pago de aportes es la mejor garantía de transparencia para ambas partes de la relación laboral.