Santoral del 12 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Euplio
La Iglesia Católica celebra hoy a San Euplio, un diácono y mártir cristiano nacido en Catania. Los detalles.
San Euplio fue un diácono y mártir cristiano del siglo IV, venerado como santo en la Iglesia Católica. Nació en Catania, Sicilia, y murió el 12 de agosto de 304.
Durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano, Euplio fue arrestado por llevar consigo el Evangelio. Fue llevado ante el gobernador de Sicilia, Calvisiano, quien le ordenó renunciar a su fe y ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Euplio se negó y confesó abiertamente su fe cristiana.
Como castigo por su firmeza, Euplio fue torturado brutalmente. A pesar del sufrimiento, continuó proclamando su fe en Cristo y exhortando a los presentes a convertirse. Finalmente, fue condenado a muerte y decapitado el 12 de agosto de 304.
San Euplio es venerado por su valentía y su inquebrantable fe en medio de la persecución. Su vida y martirio son recordados como un testimonio de fidelidad a Cristo, incluso hasta la muerte.
La festividad de San Euplio se celebra el 12 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es considerado el patrono de Catania y es invocado especialmente en tiempos de persecución y dificultades.
Santoral católico agosto 2025: oración día por día
1 de agosto – San Alfonso Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia
2 de agosto – Nuestra Señora de los Ángeles de Porciúncula
3 de agosto – San Asprenato de Nápoles, obispo y mártir
4 de agosto – San Juan María Vianney, santo cura
5 de agosto – San Osvaldo de Northumbria, rey y mártir
6 de agosto – San Justo, santo y mártir
7 de agosto – San Cayetano, patrón del pan y del trabajo
8 de agosto – Santo Padre Domingo, presbítero y fundador de la Orden de Predicadores
9 de agosto – Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), virgen y mártir
10 de agosto – San Lorenzo, diácono y mártir
11 de agosto – Santa Clara de Asís, virgen
12 de agosto – San Euplio, diácono y mártir
13 de agosto – San Hipólito, teólogo y mártir
14 de agosto – San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir
15 de agosto – San Estanislao de Kostka, jesuita
16 de agosto – San Roque
17 de agosto – San Jacinto
18 de agosto – Sta. Elena, madre del emperador Constantino
19 agosto – San Juan Eudes, presbítero
20 de agosto – San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia
21 de agosto – San Pío X, papa
22 de agosto – Santa María, Virgen y Reina
23 de agosto – Santa Rosa de Lima, virgen
24 de agosto – San Bartholomew, apóstol
25 de agosto – San Luis de Francia, rey
26 de agosto – San Ramón Nonato, presbítero
27 de agosto – Santa Mónica
28 de agosto – San Augustine, obispo y doctor de la Iglesia
29 de agosto – Pasión de San Juan Bautista
30 de agosto – Beato Esteban de Zudaire
31 de agosto – Santo Domingo del Val
