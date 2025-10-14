ESCUCHÁ RN RADIO
Santoral del 14 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Calixto I

La Iglesia Católica celebra hoy a San Calixto I, papa que ejerció el pontificado en el año 200. Los detalles.

San Calixto I fue un papa de la Iglesia Católica que ejerció su pontificado desde aproximadamente el año 217 hasta su muerte en el año 222. Nació en Roma y se convirtió en el decimosexto sucesor de San Pedro en la sede papal.

Durante su pontificado, San Calixto I enfrentó varios desafíos, incluyendo disputas teológicas y conflictos internos en la Iglesia. Es conocido por haber establecido la práctica de absolver a los pecadores de ciertos pecados graves a través de la penitencia, lo que provocó cierta controversia en su época.

San Calixto I también es recordado por su martirio durante las persecuciones bajo el emperador romano Alejandro Severo. Fue arrestado y enviado al exilio a Cerdeña, donde murió como mártir de la fe cristiana.

Es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 14 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su testimonio de fidelidad a Cristo hasta el martirio.

Oración a San Calixto I

Oh, Santísimo Calixto, tú que demostraste tu gran devoción hasta el último día de tu vida y que, aun arriesgando tu vida, construiste las catacumbas para que el Señor continuara siendo honrado a través del Sacrificio de la Santa Misa, no me abandones en este momento en el que tanto necesito de tu sagrada ayuda. Amén.


