Santoral del 17 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Ignacio de Antioquía

San Ignacio de Antioquía fue un obispo y mártir cristiano del siglo I, conocido por su defensa de la fe cristiana y su carta a las iglesias durante su viaje hacia el martirio en Roma. Nació alrededor del año 35 d.C. en Siria y murió en el año 107 d.C. en Roma, donde fue arrojado a las fieras durante la persecución de Trajano.

Ignacio fue discípulo de San Juan Evangelista y se convirtió en el tercer obispo de Antioquía. Durante su viaje hacia el martirio en Roma, escribió varias cartas a las iglesias, en las que exhortaba a la unidad, la fidelidad a la enseñanza apostólica y la resistencia contra la herejía.

Es conocido por su firme defensa de la doctrina cristiana, especialmente contra el docetismo, una herejía que negaba la humanidad real de Jesucristo. Ignacio enfatizó la importancia de la encarnación y la realidad de la muerte de Cristo en la cruz.

San Ignacio de Antioquía es venerado como santo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Su fiesta se celebra el 17 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su testimonio valiente hasta la muerte.

Oración a San Ignacio de Antioquía

Dios todopoderoso y eterno,

tú has querido que el testimonio de

tus mártires glorificara a toda la Iglesia,

cuerpo de Cristo; concédenos que,

así como el martirio que ahora conmemoramos

fue para san Ignacio de Antioquía causa de gloria eterna,

nos merezca también a nosotros tu protección constante.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios por los siglos de los siglos.

Amén.