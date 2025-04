Santoral del 19 de abril 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Expedito

San Expedito es un santo venerado en la Iglesia Católica, conocido como el patrón de las causas urgentes y de los casos desesperados. Aunque hay poca información histórica verificable sobre su vida, su culto se ha extendido ampliamente, especialmente en América Latina.

Se cree que San Expedito fue un comandante romano que vivió en el siglo IV en la región de Melitene, en la actual Turquía. Según la tradición, se convirtió al cristianismo y fue martirizado por su fe durante la persecución de Diocleciano.

La devoción a San Expedito se ha asociado con la prontitud y la rapidez en la respuesta a las oraciones, lo que lo convierte en un intercesor popular en situaciones urgentes o desesperadas. Muchos fieles recurren a él en momentos de necesidad, solicitando su ayuda para resolver problemas difíciles o para recibir ayuda en situaciones urgentes.

La festividad de San Expedito se celebra el 19 de abril en el calendario litúrgico católico, y es una ocasión para recordar su vida y su ejemplo de fe, así como para invocar su intercesión en momentos de necesidad.

Oración a San Expedito

San Expedito bendito protector nuestro:

guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,

hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,

te reclamo con urgencia y fervor

para que vengas en mi auxilio.

Las necesidades urgentes que hay en mi vida

no me permiten el descanso

vivo en estado de preocupación y de depresión continua.

Me siento solo y desesperado,

el abatimiento me acompaña,

el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mí.

Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes,

ayúdame, santo glorioso, a levantarme.

Te pido que acudas presto y derrames sobre mí

el valor, la energía, la esperanza,

que alivies mis penurias y miserias,

para que con tu mediación logre solucionar

las angustiosas necesidades,

los problemas económicos que me apremian

y la ruina de la que no sé cómo salir,

te pido que con tu caridad me concedas:

(Mencionar ahora la petición).

Ayúdame a utilizar mi coraje,

a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad,

para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando,

se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo,

que todo sea una experiencia que tuve que pasar

para aprender y mejorar,

y que solucionados los obstáculos

se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad.

Glorioso San Expedito, oye mi súplica,

te ruego atiendas mis ruegos con urgencia.

Gracias, san Expedito, santo benevolente,

pues sé que estás aquí conmigo, escuchándome,

y que mi mejoría comenzará en este mismo momento,

yo te lo agradeceré el resto de mi vida

y llevaré tu nombre al que lo precise.

Amén.

Rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Gloria