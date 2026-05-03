Cuándo cobro ANSES: cronograma de pagos y nuevos montos para jubilados en mayo 2026

Calendario de pagos ANSES y sueldos de mayo 2026: montos confirmados, bonos y fechas clave.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para mayo de 2026.

Los haberes tendrán una actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumada a la extensión del bono extraordinario que funciona como «piso» para los ingresos más bajos.

Los nuevos montos de mayo: escala por escala

El incremento del 3,38% se aplica sobre el haber base. Al sumarse el refuerzo de $70.000, la estructura de cobro queda conformada de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: El haber base sube a $393.174,10. Con el bono, el total de bolsillo llega a $463.174,10 .

El haber base sube a $393.174,10. Con el bono, el total de bolsillo llega a . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El monto total será de $384.539,28 .

El monto total será de . Pensiones No Contributivas (PNC): Por invalidez o vejez, el cobro final se sitúa en $345.221,87 .

Por invalidez o vejez, el cobro final se sitúa en . Jubilados con haberes medios: Quienes superen la mínima pero cobren menos de $463.174, recibirán un proporcional del bono hasta alcanzar esa cifra.

El bono de $70.000 se mantiene congelado desde hace meses. Esto significa que, aunque el haber suba por inflación, el poder de compra total se ve recortado porque el refuerzo no se actualiza.

Cronograma de pagos ANSES: Cuándo cobro en mayo 2026

El calendario de acreditación se divide según el monto del haber y la terminación del DNI.

1. Jubilados que perciben la mínima

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8 y 9: 21 de mayo



2. Jubilados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 22 de mayo

DNI 2 y 3: 26 de mayo

DNI 4 y 5: 27 de mayo

DNI 6 y 7: 28 de mayo

DNI 8 y 9: 29 de mayo



Requisitos para el cobro del bono

El refuerzo se deposita de manera automática junto con el haber mensual. No requiere trámites presenciales ni inscripciones en la web de ANSES. Los grupos alcanzados son:

