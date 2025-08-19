Santoral del 19 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Bernardo Tolomei

San Bernardo Tolomei fue un santo italiano del siglo XIV y fundador de la Orden de los Siervos de María, también conocidos como los Siervos de María o los Servitas. Nació el 10 de mayo de 1272 en Siena, Italia, y murió el 20 de agosto de 1348 en Monte Amiata, Italia.

Bernardo Tolomei era un noble y erudito que se convirtió en monje benedictino en su juventud. Junto con dos amigos, fundó la Orden de los Siervos de María en 1233, con el propósito de vivir una vida de pobreza y dedicarse al servicio de la Virgen María.

Los Siervos de María se comprometieron a vivir en comunidad, dedicados a la oración, la penitencia y el servicio a los demás. La orden creció rápidamente y se extendió por Italia y otros países europeos.

San Bernardo Tolomei se destacó por su espiritualidad mariana y su devoción a la Virgen María. Fue un líder ejemplar para su comunidad y un defensor de la paz y la reconciliación en tiempos de conflicto.

Falleció el 20 de agosto de 1348, durante una epidemia de peste que afectó a Italia. Fue canonizado por el Papa Pío IX en 2009 junto a otros miembros destacados de la Orden de los Siervos de María.

La festividad de San Bernardo Tolomei se celebra el 19 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es recordado como un santo que dedicó su vida al servicio de Dios y de su prójimo, siguiendo el ejemplo de la Virgen María.

Santoral católico agosto 2025: oración día por día

1 de agosto – San Alfonso Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia

2 de agosto – Nuestra Señora de los Ángeles de Porciúncula

3 de agosto – San Asprenato de Nápoles, obispo y mártir

4 de agosto – San Juan María Vianney, santo cura

5 de agosto – San Osvaldo de Northumbria, rey y mártir

6 de agosto – San Justo, santo y mártir

7 de agosto – San Cayetano, patrón del pan y del trabajo

8 de agosto – Santo Padre Domingo, presbítero y fundador de la Orden de Predicadores

9 de agosto – Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), virgen y mártir

10 de agosto – San Lorenzo, diácono y mártir

11 de agosto – Santa Clara de Asís, virgen

12 de agosto – San Euplio, diácono y mártir

13 de agosto – San Hipólito, teólogo y mártir

14 de agosto – San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir

15 de agosto – San Estanislao de Kostka, jesuita

16 de agosto – San Roque

17 de agosto – San Jacinto

18 de agosto – Sta. Elena, madre del emperador Constantino

19 agosto – San Juan Eudes, presbítero

20 de agosto – San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia

21 de agosto – San Pío X, papa

22 de agosto – Santa María, Virgen y Reina

23 de agosto – Santa Rosa de Lima, virgen

24 de agosto – San Bartholomew, apóstol

25 de agosto – San Luis de Francia, rey

26 de agosto – San Ramón Nonato, presbítero

27 de agosto – Santa Mónica

28 de agosto – San Augustine, obispo y doctor de la Iglesia

29 de agosto – Pasión de San Juan Bautista

30 de agosto – Beato Esteban de Zudaire

31 de agosto – Santo Domingo del Val