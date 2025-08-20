Santoral del 20 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Samuel profeta

Samuel es una figura destacada en las tradiciones judía y cristiana. Como profeta, sacerdote y juez del Antiguo Testamento, desempeñó un papel crucial en la transición de Israel a una monarquía. Fue elegido por Dios desde su juventud y fue el responsable de ungir y aconsejar a los primeros reyes de Israel, Saúl y David.

Aunque no hay una festividad específica para Samuel en el calendario litúrgico católico, el 20 de agosto, su legado es recordado y venerado en diversas tradiciones religiosas.

Su vida y enseñanzas han dejado un impacto duradero en la historia religiosa y su historia es una fuente de inspiración para muchos creyentes. La figura de Samuel ilustra la importancia de la fe, la obediencia a Dios y el compromiso con el servicio al pueblo.

Santoral católico agosto 2025: oración día por día

1 de agosto – San Alfonso Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia

2 de agosto – Nuestra Señora de los Ángeles de Porciúncula

3 de agosto – San Asprenato de Nápoles, obispo y mártir

4 de agosto – San Juan María Vianney, santo cura

5 de agosto – San Osvaldo de Northumbria, rey y mártir

6 de agosto – San Justo, santo y mártir

7 de agosto – San Cayetano, patrón del pan y del trabajo

8 de agosto – Santo Padre Domingo, presbítero y fundador de la Orden de Predicadores

9 de agosto – Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), virgen y mártir

10 de agosto – San Lorenzo, diácono y mártir

11 de agosto – Santa Clara de Asís, virgen

12 de agosto – San Euplio, diácono y mártir

13 de agosto – San Hipólito, teólogo y mártir

14 de agosto – San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir

15 de agosto – San Estanislao de Kostka, jesuita

16 de agosto – San Roque

17 de agosto – San Jacinto

18 de agosto – Sta. Elena, madre del emperador Constantino

19 agosto – San Juan Eudes, presbítero

20 de agosto – Samuel profeta

21 de agosto – San Pío X, papa

22 de agosto – Santa María, Virgen y Reina

23 de agosto – Santa Rosa de Lima, virgen

24 de agosto – San Bartholomew, apóstol

25 de agosto – San Luis de Francia, rey

26 de agosto – San Ramón Nonato, presbítero

27 de agosto – Santa Mónica

28 de agosto – San Augustine, obispo y doctor de la Iglesia

29 de agosto – Pasión de San Juan Bautista

30 de agosto – Beato Esteban de Zudaire

31 de agosto – Santo Domingo del Val