Santoral del 20 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Samuel profeta
La Iglesia Católica celebra hoy a Samuel, profeta, sacerdote y juez del Antiguo Testamento. Los detalles en esta nota.
Samuel es una figura destacada en las tradiciones judía y cristiana. Como profeta, sacerdote y juez del Antiguo Testamento, desempeñó un papel crucial en la transición de Israel a una monarquía. Fue elegido por Dios desde su juventud y fue el responsable de ungir y aconsejar a los primeros reyes de Israel, Saúl y David.
Aunque no hay una festividad específica para Samuel en el calendario litúrgico católico, el 20 de agosto, su legado es recordado y venerado en diversas tradiciones religiosas.
Su vida y enseñanzas han dejado un impacto duradero en la historia religiosa y su historia es una fuente de inspiración para muchos creyentes. La figura de Samuel ilustra la importancia de la fe, la obediencia a Dios y el compromiso con el servicio al pueblo.
