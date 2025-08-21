Santoral del 21 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Pío X

San Pío X, nacido como Giuseppe Melchiorre Sarto, fue Papa de la Iglesia Católica desde 1903 hasta su muerte en 1914. Nació el 2 de junio de 1835 en Riese, Italia, y murió el 20 de agosto de 1914 en Roma, Italia.

Pío X fue conocido por su humildad, su devoción a la Eucaristía y su firmeza en la defensa de la doctrina católica. Fue un Papa reformador que promovió la liturgia, la música sacra y la formación sacerdotal.

Durante su pontificado, Pío X también luchó contra el modernismo, una corriente teológica que cuestionaba la autoridad de la Iglesia y su enseñanza. Emitió la encíclica ‘Pascendi Dominici Gregis’ en 1907, condenando el modernismo como una herejía.

Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1954. La festividad de San Pío X se celebra el 21 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es recordado como un pastor santo y un ejemplo de santidad para los fieles católicos.

Oración a San Pío X

Señor, Dios nuestro, que, para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al papa san Pío de sabiduría divina y fortaleza apostólica, concédenos que, siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.