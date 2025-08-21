ESCUCHÁ RN RADIO
Santoral del 21 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Pío X

La Iglesia Católica celebra hoy a San Pío X, papa que nació en 1835 en Italia y fue conocido por su humildad. Los detalles.

San Pío X.

San Pío X, nacido como Giuseppe Melchiorre Sarto, fue Papa de la Iglesia Católica desde 1903 hasta su muerte en 1914. Nació el 2 de junio de 1835 en Riese, Italia, y murió el 20 de agosto de 1914 en Roma, Italia.

Pío X fue conocido por su humildad, su devoción a la Eucaristía y su firmeza en la defensa de la doctrina católica. Fue un Papa reformador que promovió la liturgia, la música sacra y la formación sacerdotal.

Durante su pontificado, Pío X también luchó contra el modernismo, una corriente teológica que cuestionaba la autoridad de la Iglesia y su enseñanza. Emitió la encíclica ‘Pascendi Dominici Gregis’ en 1907, condenando el modernismo como una herejía.

Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1954. La festividad de San Pío X se celebra el 21 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es recordado como un pastor santo y un ejemplo de santidad para los fieles católicos.

Oración a San Pío X

Señor, Dios nuestro, que, para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al papa san Pío de sabiduría divina y fortaleza apostólica, concédenos que, siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.


