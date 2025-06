Santoral del 21 de junio 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Luis Gonzaga

San Luis Gonzaga fue un santo italiano nacido en el siglo XVI. Nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglione delle Stiviere, en el norte de Italia. Era el hijo mayor de una familia noble.

Desde una edad temprana, Luis mostró una gran inclinación hacia la vida religiosa. A pesar de la oposición de su familia, ingresó en la Compañía de Jesús a la edad de diecisiete años. Renunció a su herencia y títulos nobiliarios para vivir una vida de pobreza y servicio a Dios.

Luis Gonzaga es conocido por su profunda vida de oración, su devoción a la Virgen María y su servicio a los enfermos durante una epidemia de peste en Roma en 1591. Mientras asistía a los enfermos, contrajo la enfermedad y murió a la edad de veintitrés años, el 21 de junio de 1591.

San Luis Gonzaga es considerado un modelo de pureza, humildad y entrega a los demás. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726 y es el patrón de la juventud, los estudiantes y los enfermos de SIDA.

Su festividad se celebra el 21 de junio en el calendario litúrgico católico, recordando su vida de santidad y su ejemplo de servicio desinteresado.

Oración a San Luis Gonzaga

Dios Todopoderoso,

que infundiste en San Luis Gonzaga

un espíritu de servicio

y entrega al prójimo por Ti

te pido por su intercesión

que me concedas fortaleza para no desfallecer,

y paciencia para no desesperar

en este momento de desconsuelo,

ayúdame, te lo suplico a aliviar mis sufrimientos,

ayúdame a obtener lo que tanto necesito:

(hacer la petición con mucha fe y esperanza).

También te pido,

que pueda imitar el espíritu de sacrificio

de San Luis Gonzaga,

así como el deseo de vivir con pureza interior

cada día de mi existencia.

Te lo pedimos a Ti,

que siendo Dios,

vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.

Rezar tres Padrenuestros,

tres Avemarías y tres Glorias.

Hacer la oración y los rezos durante tres días consecutivos.