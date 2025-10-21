Santoral del 21 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa Úrsula
La Iglesia Católica celebra hoy a Santa Úrsula, una figura venerada en la tradición cristiana. Los detalles en esta nota.
Santa Úrsula, una figura venerada en la tradición cristiana, es recordada y honrada el 21 de octubre en el calendario litúrgico. Su vida y legado han dejado una marca perdurable en la historia de la fe.
Nacida en el siglo III en Britania, Santa Úrsula fue conocida por su profunda devoción y valentía en tiempos de persecución. Se dice que lideró a un grupo de doncellas cristianas en un viaje de peregrinación hacia Roma. Su propósito era reforzar su fe y apoyarse mutuamente en un mundo hostil hacia su creencia.
El viaje de Santa Úrsula y sus compañeras fue marcado por numerosas pruebas y desafíos. A pesar de las adversidades, mantuvieron su compromiso con Cristo y su mensaje de amor y redención. Sin embargo, su peregrinación se vio truncada cuando fueron martirizadas en Colonia, donde se negaron a renunciar a su fe incluso frente a la muerte.
El legado de Santa Úrsula perdura a través de los siglos, recordándonos la importancia de la valentía y la fe inquebrantable en tiempos difíciles. Su festividad el 21 de octubre nos invita a reflexionar sobre su ejemplo inspirador y su dedicación a la causa de Cristo.
En la actualidad, la figura de Santa Úrsula sigue siendo un faro de esperanza y fortaleza para los creyentes en todo el mundo. Su historia nos enseña que, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, la fe puede ser un ancla que nos sostiene y nos guía hacia la luz. Su festividad nos brinda la oportunidad de honrar su memoria y renovar nuestro compromiso con los valores que ella representaba.
A través de los siglos, la devoción hacia Santa Úrsula ha crecido, inspirando a generaciones de fieles a seguir su ejemplo de fidelidad y valentía. Su vida nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, la fe y la confianza en Dios pueden darnos la fuerza para perseverar y superar cualquier obstáculo. En la festividad de Santa Úrsula, nos unimos en oración y celebración, agradecidos por su ejemplo de amor y sacrificio.
Oración a Santa Úrsula
Oh gloriosa santa Úrsula,
¡bendita Mártir de Jesucristo!
Virgen invencible y fuerte,
que despreciando las riquezas
y dignidades de este mundo por amor a Dios,
fuiste tan feliz como para dar tu vida por El,
ayuda a los que con fe recurrimos a ti,
ayuda a tus devotos en la vida y en la muerte,
acógeme bajo tu poderosa protección
y líbrame de los peligros del mundo.
Santa Úrsula bendita,
que guiando a once mil vírgenes
hacia un destino incierto y no deseado,
infundiste esperanza en sus corazones atribulados
y animada de un valeroso espíritu y fervoroso celo,
supiste resistir las amenazas del tirano
y preferiste el martirio cruel y la muerte
antes que faltar a fe de tu divino Esposo,
concédeme encontrar la felicidad que ansío,
intercede, te ruego, ante el trono de Dios
y preséntale mis suplicas,
mis dificultades y problemas en el amor,
para que me auxilie y me alcance
lo que hoy tanto preciso:
(hacer la petición).
¡Oh gloriosa mártir santa Úrsula!
cuya muerte fue un acto de la caridad más perfecta,
ruega por mi ante el Señor
y consigue que mis peticiones sean atendidas,
pídele que me favorezca en mis necesidades amorosas
que alivie mis penas y sufrimientos,
y que, en su misericordia, me alcance
lo que a bien convenga a mi alma en esta vida,
y por la gloria de los cielos en la otra,
en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo,
y Dios Espíritu Santo.
Amén.
