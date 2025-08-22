Santoral del 22 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa María Reina

Santa María Reina es una festividad en honor a la Virgen María como Reina del Cielo y de la Tierra. Esta celebración resalta la posición especial de María en la fe católica como la madre de Jesús y su papel como intercesora ante Dios.

La devoción a María como Reina se basa en su papel único como la madre de Cristo y su cooperación con el plan de salvación de Dios. Esta festividad enfatiza la creencia en la exaltación de María por encima de todos los santos en el Reino de los Cielos.

La festividad de Santa María Reina se celebra el 22 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es una oportunidad para los fieles de honrar y venerar a María como la Reina del Universo y pedir su intercesión en sus vidas y necesidades.

Oración a Santa María Reina

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo, María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.