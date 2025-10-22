Santoral del 22 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Juan Pablo II

San Juan Pablo II, uno de los líderes religiosos más influyentes del siglo XX, es recordado y honrado el 22 de octubre en el calendario litúrgico. Nacido como Karol Józef Wojtyła en Wadowice, Polonia, en 1920, su papado de casi 27 años dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia Católica y del mundo.

Juan Pablo II fue conocido por su carisma, su compromiso con la paz y la justicia, y su incansable defensa de la dignidad humana. Viajó extensamente, llevando su mensaje de esperanza y reconciliación a millones de personas en todo el mundo, y desempeñó un papel crucial en el colapso del comunismo en Europa del Este.

Además de sus contribuciones a nivel mundial, San Juan Pablo II también fue reconocido por su profunda espiritualidad y su cercanía con los jóvenes. Instituyó las Jornadas Mundiales de la Juventud, eventos que continúan reuniendo a jóvenes de diferentes culturas y tradiciones para celebrar su fe y compartir su compromiso con el Evangelio.

Su papado estuvo marcado por numerosos desafíos y crisis, pero Juan Pablo II nunca perdió la esperanza ni dejó de creer en el poder transformador del amor de Dios. Su canonización en 2014 fue un testimonio de la profunda influencia que tuvo en la vida de millones de personas en todo el mundo, y su legado sigue vivo en la memoria y el corazón de los fieles.

En la festividad de San Juan Pablo II, recordamos su ejemplo de santidad y su llamado a vivir el Evangelio con valentía y generosidad. Su vida nos inspira a seguir trabajando por un mundo más justo y fraterno, donde cada persona sea valorada y respetada como hijo de Dios.

Oración a San Juan Pablo II

¡Oh San Juan Pablo, desde la ventana del Cielo, dónanos tu bendición!

Bendice a la Iglesia, que tú has amado, servido, y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús, a todos y a todos a Jesús.

Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz, que ilumina los caminos de la vida en la tierra.

Bendice las familias, ¡bendice cada familia!

Tú advertiste el asalto de satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de Cielo, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia.

Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor: ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz.

Oh, San Juan Pablo, desde la ventana del Cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén.