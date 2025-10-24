ESCUCHÁ RN RADIO
Santoral del 24 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Antonio María Claret

La Iglesia Católica celebra hoy a San Antonio María Claret, hombre de profunda espiritualidad y celo apostólico. Los detalles. 

Por Redacción

San Antonio María Claret.

San Antonio María Claret, un ferviente misionero y santo católico del siglo XIX, es recordado y venerado el 24 de octubre en el calendario litúrgico. Nacido en Sallent, España, en 1807, dedicó su vida al servicio de Dios y al bienestar de los más necesitados.

Claret fue un hombre de profunda espiritualidad y celo apostólico. Como fundador de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, también conocidos como los Claretianos, se dedicó a la predicación del Evangelio y al trabajo misionero en diversas partes del mundo.

Su compromiso con la caridad y la justicia social lo llevó a fundar numerosas obras de beneficencia y asistencia social, incluyendo escuelas, hospitales y orfanatos. Además, fue un defensor apasionado de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, especialmente de los más vulnerables.

La vida de San Antonio María Claret estuvo marcada por su valentía y sufrimiento por causa de su fe. Experimentó persecuciones y atentados contra su vida debido a su defensa de la fe católica y su oposición a las injusticias de su tiempo.

Hoy en día, el legado de San Antonio María Claret vive a través de las numerosas instituciones y comunidades religiosas que continúan su obra en todo el mundo. En su festividad, los fieles celebran su ejemplo de entrega y amor al prójimo, buscando inspiración en su vida para seguir el camino del Evangelio y la caridad cristiana.

Oración a San Antonio María Claret

Oh Dios, que otorgaste a tu obispo San Antonio María Claret una caridad y un valor admirable para anunciar el Evangelio a los pueblos, concédenos por su intercesión todas las gracias que necesitamos (mencione aquí su petición), y que buscando siempre tu voluntad en todas las cosas, trabajemos generosamente por ganar nuevos hermanos para Cristo.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.


Temas

Iglesia Católica

Santoral

Santos

