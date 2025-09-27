Santoral del 27 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Vicente de Paúl

San Vicente de Paúl fue un sacerdote francés conocido por su dedicación a los pobres y su trabajo en la reforma del clero. Nació el 24 de abril de 1581 en Pouy, Francia, y murió el 27 de septiembre de 1660 en París.

Vicente de Paúl es especialmente recordado por su fundación de la Congregación de la Misión (conocida como los Vicentinos) para la formación de sacerdotes y su trabajo con las Hijas de la Caridad, dedicadas al cuidado de los enfermos y los necesitados. También fundó la Asociación de la Caridad (más tarde conocida como la Sociedad de San Vicente de Paúl) para ayudar a los pobres en sus propias parroquias.

San Vicente de Paúl es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 27 de septiembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de servicio desinteresado a los más necesitados.

Oración a San Vicente

¡Oh glorioso San Vicente, celeste Patrón de todas las asociaciones de caridad y padre de todos los desgraciados, que durante vuestra vida jamás abandonasteis a ninguno de cuantos acudieron a Vos! Mirad la multitud de males que pesan sobre nosotros, y venid en nuestra ayuda; alcanzad del Señor socorro a los pobres, alivio a los enfermos, consuelo a los afligidos, protección a los desamparados, caridad a los ricos, conversión a los pecadores, celo a los sacerdotes, paz a la Iglesia, tranquilidad a las naciones, y a todos la salvación. Sí, experimenten todos los efectos de vuestra tierna compasión, y así, por vos socorridos en las miserias de esta vida, nos reunamos con vos en el cielo, donde no habrá ni tristeza, ni lágrimas, ni dolor, sino gozo, dicha, tranquilidad y beatitud eterna.

Amén.