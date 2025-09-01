Santoral septiembre 2025: Rezá a estos santos cada día del mes
Cada mes, la Iglesia Católica celebra a sus santos más reconocidos, a quienes se elevan plegarias, rezos y pedidos. Conocé a continuación a cuáles se conmemora en septiembre 2025.
Septiembre 2025 es un mes de gran importancia para la Iglesia Católica, ya que se honra a diversas advocaciones de la Virgen María y a otros santos. Para que no te pierdas ninguna de estas conmemoraciones, a continuación te presentamos el santoral completo, día por día.
El santoral de septiembre 2025: descubrí los santos que se celebran cada día
- 1 de septiembre – San Gil
- 2 de septiembre – Beato Marcelo Spínola, obispo
- 3 de septiembre – San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
- 4 de septiembre – San Marino
- 5 de septiembre – Santa Teresa de Calcuta
- 6 de septiembre – San Eleuterio
- 7 de septiembre – Santa Regina
- 8 de septiembre – Natividad de la Santísima Virgen María
- 9 de septiembre – San Pedro Claver, presbítero
- 10 de septiembre – San Nicolás de Tolentino, presbítero
- 11 de septiembre – San Paciente
- 12 de septiembre – Santísimo Nombre de María
- 13 de septiembre – San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
- 14 de septiembre – Exaltación de la Santa Cruz
- 15 de septiembre – La Virgen de los Dolores
- 16 de septiembre – San Cornelio, papa y mártir, y San Cipriano, obispo y mártir
- 17 de septiembre – Sagrados estigmas de San Francisco de Asís
- 18 de septiembre – San José de Cupertino, presbítero
- 19 de septiembre – San Francisco María de Camporosso
- 20 de septiembre – San Andrés Kim Taegon, presbítero y mártir, Pablo Chong Hasang, mártir, y Compañeros, mártires
- 21 de septiembre – San Mateo, apóstol y evangelista
- 22 de septiembre – San Mauricio y compañeros mártires
- 23 de septiembre – San Pío de Pietrelcina, presbítero
- 24 de septiembre – Nuestra Señora de la Merced
- 25 de septiembre – San Cleofás
- 26 de septiembre – San Vicente de Paúl, presbítero
- 27 de septiembre – Santos Cosme y Damián, mártires
- 28 de septiembre – San Wenceslao, mártir
- 29 de septiembre – Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
- 30 de septiembre – San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia
