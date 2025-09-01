ESCUCHÁ RN RADIO
Santoral septiembre 2025: Rezá a estos santos cada día del mes

Cada mes, la Iglesia Católica celebra a sus santos más reconocidos, a quienes se elevan plegarias, rezos y pedidos. Conocé a continuación a cuáles se conmemora en septiembre 2025.

Septiembre 2025 es un mes de gran importancia para la Iglesia Católica, ya que se honra a diversas advocaciones de la Virgen María y a otros santos. Para que no te pierdas ninguna de estas conmemoraciones, a continuación te presentamos el santoral completo, día por día.

El santoral de septiembre 2025: descubrí los santos que se celebran cada día

  • 1 de septiembre – San Gil
  • 2 de septiembre – Beato Marcelo Spínola, obispo
  • 3 de septiembre – San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
  • 4 de septiembre – San Marino
  • 5 de septiembre – Santa Teresa de Calcuta
  • 6 de septiembre – San Eleuterio
  • 7 de septiembre – Santa Regina
  • 8 de septiembre – Natividad de la Santísima Virgen María
  • 9 de septiembre – San Pedro Claver, presbítero
  • 10 de septiembre – San Nicolás de Tolentino, presbítero
  • 11 de septiembre – San Paciente
  • 12 de septiembre – Santísimo Nombre de María
  • 13 de septiembre – San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
  • 14 de septiembre – Exaltación de la Santa Cruz
  • 15 de septiembre – La Virgen de los Dolores
  • 16 de septiembre – San Cornelio, papa y mártir, y San Cipriano, obispo y mártir
  • 17 de septiembre – Sagrados estigmas de San Francisco de Asís 
  • 18 de septiembre – San José de Cupertino, presbítero
  • 19 de septiembre – San Francisco María de Camporosso
  • 20 de septiembre – San Andrés Kim Taegon, presbítero y mártir, Pablo Chong Hasang, mártir, y Compañeros, mártires
  • 21 de septiembre – San Mateo, apóstol y evangelista
  • 22 de septiembre – San Mauricio y compañeros mártires
  • 23 de septiembre – San Pío de Pietrelcina, presbítero
  • 24 de septiembre – Nuestra Señora de la Merced
  • 25 de septiembre – San Cleofás
  • 26 de septiembre – San Vicente de Paúl, presbítero
  • 27 de septiembre – Santos Cosme y Damián, mártires
  • 28 de septiembre – San Wenceslao, mártir
  • 29 de septiembre – Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
  • 30 de septiembre – San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia 

