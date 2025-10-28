Santoral del 28 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Judas Tadeo

San Judas Tadeo, también conocido como San Judas, es uno de los doce apóstoles de Jesucristo y es venerado el 28 de octubre en el calendario litúrgico. Aunque su papel en los Evangelios es relativamente breve, su devoción entre los fieles ha crecido a lo largo de los siglos debido a su reputación como patrón de las causas imposibles.

Judas Tadeo es conocido por su ferviente compromiso con la fe cristiana y su dedicación al servicio de Dios. Después de la muerte de Jesús, viajó extensamente para predicar el Evangelio y convertir a aquellos que aún no conocían la verdad de Cristo.

La devoción a San Judas Tadeo se ha extendido por todo el mundo, y muchas personas recurren a él en momentos de desesperación y necesidad. Se le invoca en situaciones desesperadas, enfermedades incurables y problemas aparentemente insolubles, confiando en su intercesión ante Dios.

La iconografía tradicional representa a San Judas Tadeo con una imagen de Jesús en su pecho, simbolizando su cercanía con el Señor. Esta representación refleja la profunda relación espiritual que tenía con Cristo y su papel como testigo fiel del Evangelio.

En la festividad de San Judas Tadeo, los fieles celebran su vida y su legado, y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades. Su ejemplo de fe inquebrantable y su papel como patrón de las causas imposibles continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo.

Oración a San Judas Tadeo

Apóstol gloriosísimo de Nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles con el dulce título de ABOGADO DE LOS CASOS DESESPERADOS, hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro.

Por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, por las privaciones y fatigas que por Él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intercesión, obtenme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con ilimitada confianza te pido a Ti, Padre mío bondadosísimo, seguro que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de mi alma. Así sea.

Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. (Repetir 3 veces)

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.