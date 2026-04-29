PECOM invertirá US$ 191 millones en Manantiales Behr: refuerza su apuesta por la cuenca petrolera de Chubut

La empresa PECOM anunció una inversión de US$ 191 millones destinada a la reactivación del área Manantiales Behr, en la provincia del Chubut, en el marco del proceso de transferencia del yacimiento por parte de YPF. El anuncio se realizó durante una asamblea petrolera en la que participó el gobernador Ignacio Torres, acompañado por funcionarios provinciales, representantes gremiales y directivos de la firma.

Durante el encuentro, el Sindicato Petrolero de Chubut confirmó que el Gobierno provincial prevé firmar el decreto de traspaso el próximo 1 de mayo, paso administrativo que dejará formalmente habilitada a PECOM para operar uno de los yacimientos más emblemáticos de la Cuenca del Golfo San Jorge. Mientras tanto, la Provincia continúa con el análisis técnico de la documentación presentada tanto por la operadora saliente como por la empresa entrante.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, explicó que los US$ 191 millones anunciados corresponden exclusivamente al “plan mínimo de actividad” comprometido por PECOM para los primeros 18 meses de operación en Manantiales Behr. En ese sentido, aclaró que esa cifra no incluye otras inversiones ya comprometidas por la compañía en distintas áreas de la provincia.

“Ese monto corresponde únicamente al área transferida por YPF. A eso deben sumarse otros US$ 80 millones que la empresa tiene previstos para las áreas de El Trébol y Campamento Central, donde ya viene desarrollando tareas de recuperación productiva”, detalló el funcionario en una entrevista con Actualidad 2.0 .

Planta en área El Trébol–Escalante. Foto gentileza.

En paralelo al anuncio por Manantiales Behr, el gobernador Torres encabezó una recorrida por la tercera planta de inyección de polímeros en el área El Trébol–Escalante, donde PECOM lleva adelante un plan de inversión que actualmente supera los US$ 114 millones. Según datos oficiales, ese trabajo permitió incrementar un 12% la producción durante el último año, con perspectivas de un crecimiento aún mayor en el corto plazo.

La nueva instalación, que ya se encuentra operativa, se suma a otras dos plantas activas dentro del yacimiento y a una cuarta en construcción en el área de Cañadón Perdido, consolidando un esquema de recuperación terciaria que busca aumentar la eficiencia en la explotación de yacimientos maduros.

El plan de trabajo presentado por la empresa prevé un incremento del 20% en la producción antes de fin de año y la duplicación del volumen extraído en un plazo de cuatro años, pasando de 8.000 a 16.000 barriles diarios. Desde la compañía señalaron que el uso de polímeros permite mejorar la recuperación del petróleo remanente en formaciones con décadas de explotación.

Durante la recorrida, Torres destacó que la reactivación del área demuestra que “con inversión, tecnología y reglas claras, incluso los yacimientos maduros pueden volver a crecer y generar nuevas oportunidades”. Además, sostuvo que el fortalecimiento de la actividad petrolera resulta clave para sostener la economía regional y preservar fuentes laborales en toda la cuenca.

“La Cuenca del Golfo San Jorge fue durante más de cien años una fuente central de divisas para la Argentina, y hoy estamos dando un paso concreto para sostenerla, modernizarla y proyectarla hacia el futuro”, expresó el mandatario provincial.

Torres también remarcó que este tipo de iniciativas se ven favorecidas por medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector, como la eliminación de aranceles para la importación de polímeros, una decisión impulsada por Chubut ante el Gobierno nacional para reducir costos operativos y facilitar nuevas inversiones.

Las inversiones anunciadas por PECOM no solo contemplan infraestructura de superficie, sino también nuevas campañas de perforación, tareas de workover y modernización tecnológica en distintas áreas productivas. Desde el Ejecutivo provincial consideran que estos proyectos serán determinantes para sostener la producción, impulsar la actividad económica y garantizar la continuidad del empleo petrolero en una de las principales cuencas hidrocarburíferas del país.