Santoral del 4 de enero 2026: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa Isabel Ana Seton

Santa Isabel Ana Seton es una figura destacada en la historia del catolicismo estadounidense, siendo la primera persona nacida en Estados Unidos en ser canonizada por la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 4 de enero.

Nacida el 28 de agosto de 1774 en la ciudad de Nueva York, Isabel Ana Bayley Seton experimentó una vida llena de desafíos, pérdidas y conversiones profundas que la llevaron a unirse a la fe católica y dedicar su vida al servicio de los demás.

Celebración del día: Santa Isabel Ana Seton

Desde joven, Isabel mostró un gran espíritu de caridad y dedicación a la comunidad. Tras la muerte prematura de su esposo, William Seton, Isabel enfrentó la adversidad con una fe inquebrantable, encontrando consuelo y propósito en el catolicismo. Su conversión en 1805 fue un punto de inflexión que la llevó a fundar la primera congregación religiosa católica en Estados Unidos, las Hermanas de la Caridad de San José, en Emmitsburg, Maryland.

Santa Isabel Ana Seton fue pionera en la educación católica en Estados Unidos. Fundó la primera escuela parroquial gratuita, abriendo las puertas de la educación a niños de todas las clases sociales. Su compromiso con la enseñanza y la formación espiritual sentó las bases para el sistema educativo católico en el país, que sigue siendo una parte integral de la educación en América hoy en día.

La vida de Santa Isabel Ana Seton es un testimonio de resiliencia, fe y amor al prójimo. Su legado perdura a través de las muchas instituciones educativas y caritativas que llevan su nombre y continúan su misión.

La celebración de su festividad el 4 de enero nos invita a reflexionar sobre su ejemplo de servicio desinteresado y a inspirarnos a vivir con la misma dedicación a la fe y al bienestar de los demás.