Con aumento y bono: cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de Anses en enero 2026
Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Anses tendrán en enero de 2026 un aumento acorde a la inflación y un bono extraordinario. Los detalles.
Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Anses recibirán en enero de 2026 un aumento del 2,47%, en línea con el último índice de inflación, que en noviembre fue del 2,5%. Los detalles en esta nota.
Anses: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en enero 2026
Además del reajuste, el Gobierno otorgará a las Pensiones No Contributivas un bono extraordinario de hasta $70.000 para reforzar los ingresos de estas prestaciones.
Las PNC suelen acreditarse durante la segunda semana de cada mes y, junto con las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que se organiza según la terminación del DNI.
Con el aumento y el bono, los montos de enero de 2026 quedan de la siguiente manera:
- PNC por invalidez o vejez: $244.509,52 más bono de $70.000, total $314.509,52.
- PNC para madres de siete o más hijos: $349.299,31 más bono de $70.000, total $419.299,31.
Pensiones No Contributivas de Anses: cuándo se cobra en enero 2026
El cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas de Anses en enero 2026 es el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Comentarios