Con aumento y bono: cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de Anses en enero 2026

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Anses recibirán en enero de 2026 un aumento del 2,47%, en línea con el último índice de inflación, que en noviembre fue del 2,5%. Los detalles en esta nota.

Anses: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en enero 2026

Además del reajuste, el Gobierno otorgará a las Pensiones No Contributivas un bono extraordinario de hasta $70.000 para reforzar los ingresos de estas prestaciones.

Las PNC suelen acreditarse durante la segunda semana de cada mes y, junto con las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que se organiza según la terminación del DNI.

Con el aumento y el bono, los montos de enero de 2026 quedan de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $244.509,52 más bono de $70.000, total $314.509,52.

$244.509,52 más bono de $70.000, PNC para madres de siete o más hijos: $349.299,31 más bono de $70.000, total $419.299,31.

Pensiones No Contributivas de Anses: cuándo se cobra en enero 2026

El cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas de Anses en enero 2026 es el siguiente: