Santoral del 4 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Francisco de Asís

San Francisco de Asís fue un santo italiano del siglo XII y XIII, conocido por su profunda devoción, su amor por la naturaleza y su estilo de vida austero. Nació como Giovanni di Pietro di Bernardone en 1181 o 1182 en Asís, Italia, y murió el 3 de octubre de 1226 en la misma ciudad.

Francisco de Asís renunció a su riqueza y estilo de vida privilegiado para vivir en pobreza y dedicarse por completo a seguir el ejemplo de Jesucristo. Fundó la Orden Franciscana y promovió la paz, la fraternidad y la compasión hacia todas las criaturas de Dios.

San Francisco es recordado por su profunda conexión con la naturaleza y los animales, así como por su famoso Cántico de las Criaturas, en el que alaba a Dios por todas las formas de vida y elementos naturales.

Es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 4 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de humildad, pobreza y amor hacia Dios y todas las criaturas.

Oración de San Francisco de Asís

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.

Donde hay odio, que lleve yo el Amor.

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.

Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.

Donde haya duda, que lleve yo la Fe.

Donde haya error, que lleve yo la Verdad.

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.

Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar;

ser comprendido, si no comprender;

ser amado, como amar.

Porque es:

Dando, que se recibe;

Perdonando, que se es perdonado;

Muriendo, que se resucita a la

Vida Eterna.