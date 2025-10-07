Santoral del 7 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora del Rosario es una advocación mariana venerada en la Iglesia Católica, que destaca la importancia de rezar el rosario, una devoción que consiste en meditar los misterios de la vida de Jesucristo y de María. La fiesta de Nuestra Señora del Rosario se celebra el 7 de octubre en el calendario litúrgico católico.

La devoción al rosario se remonta a siglos atrás y se atribuye a la revelación de la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Según la tradición, la Virgen María instó a Santo Domingo a promover la devoción al rosario como un medio para la oración y la protección espiritual.

El rosario está compuesto por la recitación de una serie de oraciones, incluyendo el Padre Nuestro, diez Ave Marías y el Gloria al Padre, mientras se meditan los misterios de la vida de Jesús y de María. Se divide en cuatro misterios: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, que corresponden a diferentes aspectos de la vida de Jesús y María.

Nuestra Señora del Rosario es considerada como protectora de aquellos que rezan el rosario y se le atribuyen numerosos milagros y bendiciones a lo largo de la historia.

Oración a Nuestra Señora del Rosario

¡Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos! Por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien, intercede una y otra en favor nuestro. Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén.