Santoral del 8 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa Pelagia
La Iglesia Católica celebra hoy a Santa Pelagia de Antioquía, venerada por su testimonio de conversión y penitencia. Los detalles en esta nota.
Santa Pelagia de Antioquía fue una mujer que vivió en el siglo IV en Antioquía y es venerada como santa por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Oriental. Según la tradición, Pelagia era una cortesana famosa por su belleza y su vida disoluta.
Pelagia se convirtió al cristianismo después de escuchar una predicación del obispo de Antioquía, San Nonnus. Tras su conversión, decidió cambiar radicalmente su vida y dedicarse por completo a seguir a Cristo.
La tradición relata que Pelagia vendió todas sus posesiones y se retiró a una vida de penitencia y oración en un monasterio. Adoptó una vida de ascetismo y dedicación a Dios, renunciando a su antiguo estilo de vida mundano.
Santa Pelagia es venerada como santa por su testimonio de conversión y penitencia. Su fiesta se celebra el 8 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de arrepentimiento y dedicación a Dios.
Oración a Santa Pelagia
Oh dios, que te dignaste a mirar a esta alma sensual seducida por el pecado y quisiste, a través de tu amor, hacer en ella una obra preciosa de transformación, te ruego que, por los méritos de Santa Pelagia de Antioquía, yo también sienta un deseo ardiente por buscar la perfección cristiana, yo también sienta un deseo ardiente por buscar la perfección cristiana, dejando atrás todos mis apegos, vicios y pecados que me mantienen esclavo de mis vanidades y no me permiten amarte en plenitud. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Comentarios