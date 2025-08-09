Santoral del 9 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa Teresa Benedicta de la Cruz

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también conocida como Edith Stein, fue una filósofa, carmelita descalza y mártir del siglo XX. Nació el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, Alemania (ahora Wrocław, Polonia), y murió el 9 de agosto de 1942 en el campo de concentración de Auschwitz.

Edith Stein nació en una familia judía, pero se convirtió al cristianismo después de leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Fue bautizada en 1922 y, después de una década de enseñanza y estudios filosóficos, ingresó en el Carmelo de Colonia en 1933, tomando el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz.

Como filósofa, Edith Stein fue discípula de Edmund Husserl y una destacada figura en el movimiento fenomenológico. Su conversión y su obra escrita, especialmente en la filosofía y la teología, dejaron un impacto duradero en el pensamiento cristiano contemporáneo.

Durante el régimen nazi, debido a su ascendencia judía, fue arrestada y deportada al campo de concentración de Auschwitz, donde fue asesinada en 1942. Su vida y su martirio son recordados como un testimonio de la fe cristiana y del compromiso con la verdad y la justicia.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en 1998. La festividad de Santa Teresa Benedicta de la Cruz se celebra el 9 de agosto en el calendario litúrgico católico, honrando su vida de santidad, sabiduría y sacrificio.

Oración a Santa Teresa Benedicta de la Cruz

Amada Santa Teresa Benedicta de la Cruz

Hija del Día del Perdón

Mártir de Auschwitz

Maestra de la Iglesia.

Abrazadora de la Cruz con un amor como el de Cristo,

Descendiente de Abraham,

Hija de Nuestra Señora del Monte Carmelo,

Tú que profundamente te gozas en los corazones del Mesías y de su Madre,

por favor intercede por mí. Amén.