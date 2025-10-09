Santoral del 9 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Dionisio

San Dionisio, también conocido como San Dionisio el Areopagita, fue un convertido al cristianismo en la antigua Atenas y se le atribuye la conversión de varias personas importantes al cristianismo en el siglo I. Según la tradición cristiana, Dionisio fue un miembro del Areópago, una institución judicial y académica en Atenas.

Dionisio escuchó las enseñanzas de San Pablo en el Areópago y se convirtió al cristianismo. Se convirtió en un seguidor y discípulo de San Pablo, y se destacó por su celo en la difusión del Evangelio en Atenas y otras partes del mundo antiguo.

Se le atribuyen varios escritos teológicos y místicos, aunque su autoría real es objeto de debate entre los estudiosos. Sus obras, conocidas como los escritos pseudo-dionisianos, han tenido una profunda influencia en la teología y la espiritualidad cristianas a lo largo de los siglos.

San Dionisio es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. Su fiesta se celebra el 9 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su contribución al cristianismo primitivo.

Oración a San Dionisio

Oh Dios, que conferiste a tu bendito siervo Dionisio la virtud de la fortaleza en el sufrimiento, y te uniste a él, Rústico y Eleuterio, para anunciar tu gloria a los paganos, concédenos, te suplicamos, que siguiéndolos, despreciemos, por amor a Ti, los placeres de este mundo, y que no retrocedamos ante sus adversidades. Por Cristo nuestro Señor. Amén.