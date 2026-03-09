Se acerca el fin de semana XL: cuándo son los feriados de marzo 2026

Con la mirada puesta en la planificación de viajes y el descanso, el calendario oficial para el año 2026 ya define un período de receso extendido durante el mes de marzo.

Esta pausa, que suma un total de cuatro jornadas consecutivas, se presenta como la primera gran oportunidad del año para el turismo interno antes de la llegada de la Semana Santa.

La estructura de este descanso XL responde a la combinación de una fecha patria inamovible y una decisión del Poder Ejecutivo para fomentar la actividad económica en los destinos turísticos del país.

¿Cuándo es el fin de semana extralargo y qué se conmemora?

El descanso de cuatro días está centrado en el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Al tratarse de un feriado nacional inamovible, el Gobierno nacional dispuso que el lunes 23 de marzo funcione como un día no laborable con fines turísticos (feriado puente). De esta manera, el cronograma de descanso queda conformado de la siguiente forma:

Sábado 21 de marzo: descanso habitual.

Domingo 22 de marzo: descanso habitual.

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos (puente).

Martes 24 de marzo: Feriado inamovible.

Es importante destacar que el lunes 23, al ser un día no laborable, la decisión de prestar servicios recae en el empleador. En cambio, el martes 24 se rige bajo las normas legales de los feriados nacionales obligatorios.

Calendario de descansos para marzo y abril de 2026

El primer tramo del año 2026 contará con varias fechas clave. Tras el cierre de marzo, el mes de abril llegará con una seguidilla de jornadas no laborales y feriados religiosos y patrios: