Se rompió un caño frente al Carrefour en General Roca: Aguas Rionegrinas avanza en el arreglo

En la mañana de este lunes se rompió un caño en la calle 25 de Mayo entre Sarmiento e Italia, en frente del Carrefour de General Roca. El tránsito en el lugar fue cortado para que se pueda proceder al arreglo del acueducto, que está a cargo de Aguas Rionegrinas (ARSA).

La empresa aún se encuentra excavando la calle para investigar el origen del incidente, pero desde el personal estiman que la causa radica en que se rompió una abrazadera.

Según indicaron al Diario RÍO NEGRO: “Antes acá había una terminal, una estación de servicio en su momento, porque las tomas de agua de Carrefour las tienen todas por calle Italia”.

“Así que, evidentemente, hay una conexión que estaba anulada en su momento y se ha podrido el suncho de la abrazadera, entonces vamos a tratar de poner una junta para tapar ese agujero” añadieron.

Respecto al procedimiento, señalaron que se cambiará el material y colocaran un material seco. Después de los arreglos, vallarán el lugar con un caballete para que el tránsito pueda continuar con normalidad.

Estimaron que el servicio se volverá a la normalidad entre las 12 y las 13:30.