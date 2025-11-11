Apagón sorpresivo en el Parque Industrial Oeste de Neuquén: investigan la causa

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó sobre un apagón sorpresivo un sector clave del Parque Industrial Oeste de Neuquén, entre la Ruta 7 y la doble rotonda de calle Casimiro Gómez. Las cuadrillas se encuentran trabajando en la zona para determinar la causa del desperfecto.

El corte total de electricidad se registró alrededor de las 20 del miércoles. Compromete específicamente el área aledaña a la calle Conquistadores del Desierto, entre la Ruta 7 y Casimiro Gómez.

Según comunicó la Cooperativa, el área se encuentra «fuera de servicio». Trabajan para determinar el origen de la falla que generó el apagón. El personal técnico ya se movilizó al lugar para recorrer la red y realizar las inspecciones necesarias.

La entidad solicitó comprensión a los vecinos y empresas afectadas. Aseguró que informarán «novedades a la brevedad» a través de sus canales oficiales, una vez que se obtenga el diagnóstico.

> ⚠️ Interrupción del servicio

Se encuentra fuera de servicio la zona del Parque Industrial Oeste, aledaña a calle Conquistadores del Desierto, entre Ruta 7 y doble rotonda de calle Casimiro Gomez.

Nuestras cuadrillas ya recorren el área para detectar la causa.

Informaremos… pic.twitter.com/7uNt6zWhNe — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) November 11, 2025

Reparación de emergencia por el apagón en Neuquén: más sectores afectados

CALF comunicó que las tareas de reparación de emergencia por el corte sorpresivo en el Parque Industrial Oeste de Neuquén durarán unos 30 minutos.

«Por trabajos en la red, se verá afectado el servicio eléctrico en la zona aledaña a calle Salta, entre Elordi y San Martín», agregaron desde el organismo.