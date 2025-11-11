Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este miércoles 12 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este miércoles 12 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este miércoles 12 de noviembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

7.30 a 12.30: desde Perticone hasta Calvuqueo, entre Chos Malal y Paimun.

8.00 a 12.00: zona aledaña a Matheu 357 y 335.

Motivo del corte programado en Neuquén

El trabajo será en el primer sector destinado al cambio de un «transformador por aumento de potencia y agregar usuarios de baja tensión». Y en el otro punto de la ciudad será para la remodelación de línea de baja tensión subterranea.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.