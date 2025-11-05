ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este jueves 6 de noviembre en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelación de instalaciones de distribución troncal en Media Tensión. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén este miércoles. (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará un sector de la ciudad este jueves 6 de noviembre. Solicitan tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este jueves 6 de noviembre: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este jueves 6 de noviembre será de la siguiente forma:

  • De 7:30 a 12:30: Barrio Terrazas del Neuquén: zona aledaña a Raqui entre Árbol de Catedrales y Ñancu.

El servicio será interrumpido debido a la remodelación de instalaciones de distribución troncal en Media Tensión. Este trabajo cuenta con la aprobación del órgano de control municipal, según detallaron.

Desde CALF recordaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.


Temas

Corte de luz

Cortes de luz

Neuquén

