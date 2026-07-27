Neuquén debate la movilidad sustentable con la municipalidad, Calf y Nippon Car: cuándo es y cómo inscribirse

El acelerado crecimiento urbano y poblacional de Neuquén capital plantea constantes desafíos para el tránsito, la seguridad vial y la demanda energética. Frente a este escenario, la Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa CALF y la firma Nippon Car organizan la jornada «Movilidad segura y sustentable en ciudades intermedias», el primer encuentro del ciclo Movilidad y Futuro.

El evento se llevará a cabo este viernes 31 de julio, de 11 a 13, en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), ubicado en las calles Mitre y Santa Cruz. Según informaron las instituciones organizadoras, la propuesta forma parte del programa integral Neuquén: Energía, Movilidad y Comunidad, diseñado para debatir de forma pública la transformación de la infraestructura regional.

Un panel con referentes de la gestión pública, la energía y el sector automotor

La iniciativa busca sentar en una misma mesa de trabajo a tres sectores clave que habitualmente planifican por separado: el Estado municipal, los distribuidores de electricidad y las terminales automotrices. El objetivo es analizar cómo responderá la red eléctrica a la incorporación progresiva de vehículos híbridos y eléctricos, además de las exigencias sobre la traza urbana actual.

El panel de expositores estará conformado por:

María Pasqualini , secretaria de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén , quien disertará sobre la planificación territorial, el tránsito y la seguridad vial.



, secretaria de la Jefatura de Gabinete de la , quien disertará sobre la planificación territorial, el tránsito y la seguridad vial. Claudio Bulacio , gerente general de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina ( ADEERA ), enfocado en los retos de la transición energética, la digitalización y la capacidad de las redes de distribución.



, gerente general de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina ( ), enfocado en los retos de la transición energética, la digitalización y la capacidad de las redes de distribución. Ezequiel Vallejos Meana, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina, quien presentará las tendencias globales en movilidad sostenible y el desarrollo de tecnologías de baja emisión.

La moderación del debate estará a cargo de Florencia Quiroga Panelli, gerenta de Finanzas y Energías Renovables de la Cooperativa CALF.

El reto de las ciudades intermedias y cómo inscribirse

Desde la organización remarcaron que urbes en plena expansión como Neuquén concentran servicios para toda una región y enfrentan presiones específicas en su parque automotor. Por ello, sostienen que resulta prioritario anticipar el impacto energético de las nuevas tecnologías antes de que la demanda supere la capacidad del sistema.

La actividad está destinada a profesionales, estudiantes y vecinos interesados. La participación es abierta a la comunidad, con entrada libre y gratuita, requiriendo únicamente una inscripción previa online a través de este formulario habilitado por las entidades organizadoras: https://forms.gle/H9PXK92u9JC9gHxF8