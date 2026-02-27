Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el domingo 1 de marzo en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para hacer la remodelación de la línea de distribución troncal de media tensión. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo domingo 1 de marzo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
CALF indicó que los cortes programados para este 1 de marzo serán de la siguiente forma:
- De 06:00 a 8:30 h: Desde Belgrano hasta Juan B. Justo entre Catriel y Mascardi.
Motivo: remodelar línea de distribución troncal de Media Tensión.
- De 06:00 a 13:00 h: Desde Rufino Ortega hasta Combate de San Lorenzo entre Dr Ramón y Belgrano.
Motivo: remodelar línea de distribución troncal de Media Tensión.
(Cortes autorizados por el órgano de control municipal)
