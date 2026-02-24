Se despide el calor de Alto Valle, pero ¿hasta cuándo?: martes con máximas de 24°C y viento

El Alto Valle atraviesa otro cambio de aire dejando atrás los días de calor extremo. Este segundo día de la semana se le dará lugar a un clima más fresco que trae un poco de alivio a toda la región.

Luego de los 35°C registrados el lunes, las temperaturas descendieron notablemente este martes. No obstante, en la zona se mantienen expectantes por saber cuánto durará este respiro térmico y regresará el calor. Acá te contamos todo el detalle del clima.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada más fresca y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima llegará a 24°C aunque la mínima se ubicará en los 16°C. El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día.

Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la mañana con ráfagas de hasta 50 km/h. Las condiciones serán menos intensas durante la tarde ya que se prevén ráfagas de hasta 39 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperaturas: Máxima de 24°C y mínima de 16°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Cielo algo nublado con 18°C y vientos del sur de 23 a 31 km/h .

Cielo algo nublado con y vientos del sur de . Tarde: Temperatura de 24°C con vientos del este (13-22 km/h) y ráfagas de hasta 45 km/h .

Temperatura de con vientos del este (13-22 km/h) y ráfagas de hasta . Noche: Cielo despejado con 20°C, vientos del este de 23 a 31 km/h y ráfagas 40 km/h.

El detalle del clima en Roca