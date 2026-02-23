Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el martes 24 de febrero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para conectar una nueva subestación transformadora. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo martes 24 de febrero.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes
CALF indicó que el corte programado para este 24 de febrero será de la siguiente forma:
- Horario: De 07:30 a 12:00 hs.
- Zona afectada: desde Los Zorzales hasta Godoy, entre Chajarí y Belgrano.
- Motivos: Conectar una nueva subestación transformadora para abastecer mayor demanda.
