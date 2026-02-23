ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el martes 24 de febrero en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para conectar una nueva subestación transformadora. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Tareas de CALF. Foto: archivo Florencia Salto.

Tareas de CALF. Foto: archivo Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo martes 24 de febrero.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes

CALF indicó que el corte programado para este 24 de febrero será de la siguiente forma:

  • Horario: De 07:30 a 12:00 hs.
  • Zona afectada: desde Los Zorzales hasta Godoy, entre Chajarí y Belgrano.
  • Motivos: Conectar una nueva subestación transformadora para abastecer mayor demanda.

Temas

CALF

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo martes 24 de febrero.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar