El embajador de Estados Unidos le pidió una reunión al presidente de CALF tras la advertencia por Huawei

La Embajada de Estados Unidos tuvo su primer contacto oficial con CALF por su rechazo al convenio con la empresa china Huawei. El embajador Peter Lamelas solicitó tener un encuentro con el titular la cooperativa, Marcelo Severini.

Desde la cooperativa destacaron que se trata de «la primera confirmación oficial» del contacto norteamericano con ellos, ya que el anterior episodio -ocurrido el pasado 12 de julio- un agregado económico de la embajada comenzó a enviar mensajes instantáneos al teléfono particular de un gerente de CALF, en los que hacía referencia a la política de restricción de visas para quienes expandieran las operaciones de Huawei.

La respuesta de la cooperativa se envió el pasado 29 de julio, en donde solicitaron que las preocupaciones sean formuladas con un fundamento técnico y de manera oficial. Ahora, el diplomático envió una carta firmada con su puño y letra solicitando un encuentro con el titular.

Qué dice la carta de la Embajada de Estados Unidos a CALF

En el escrito, el embajador confirmó de manera oficial que los mensajes por WhatsApp enviados al gerente TIC, Sergio Fernández Novoa, «reflejan fielmente la política de Estados Unidos».

Asimismo, acotó que esos contactos fueron planteados «en el espíritu de buena voluntad e interés mutuo», y manifestaron su expectativa de «continuar este diálogo a favor de nuestro interés compartido por la seguridad y la prosperidad a largo plazo de Neuquén, Argentina y los Estados Unidos«.

A la par, Lamelas propuso conversar sobre las compras tecnológicas planificadas por la cooperativa y hasta ofreció su asistencia para evaluar alternativas de empresas estadounidenses. Sin embargo -aclararon desde CALF- «la carta no contiene objeciones técnicas específicas sobre la red digital ni sobre los proyectos» de la empresa local.

Por último, el embajador destacó «importancia de Vaca Muerta para la economía de Neuquén y para las propias operaciones de CALF», y señaló que la protección de los datos constituye «una prioridad compartida», vinculada a «la seguridad y la posición competitiva a largo plazo de la provincia».

La Embajada de China cuestionó la intervención de EE.UU. en el convenio con Huawei

El mensaje de Lamelas llegó la misma jornada en la que se posición la Embajada de China en Argentina a través de un comunicado oficial.

Allí, acusó públicamente a la representación diplomática de Estados Unidos de «obstaculizar la cooperación económica regional» mediante la revocación de visados para impedir que empresas argentinas trabajen con la tecnológica Huawei. Según el comunicado oficial, Washington ha impulsado la denominada «teoría de la amenaza china» y ha abusado del concepto de seguridad nacional para interferir de forma directa en los acuerdos comerciales del país.

Desde la sede diplomática asiática calificaron estas medidas de «arrogantes y prejuiciosas», señalando que representan una violación a la soberanía nacional y un atropello a los principios fundamentales del libre mercado. Asimismo, remarcaron que el uso de presiones políticas para condicionar el desarrollo de actores privados viola la libre competencia internacional.

Por último, el documento calificó la postura estadounidense como «hipócrita» por pregonar valores de libertad y democracia mientras frena el desarrollo de empresas en terceros países. Ante esta situación, China exigió a la parte norteamericana que reajuste su percepción sobre el país asiático y ponga fin a sus «prácticas hegemónicas y maniobras políticas».

CALF había pedido la intervención de Cancillería argentina

En diálogo con Clarín, Lamelas encuadró el avance de Huawei en Neuquén como un tema de «seguridad nacional» para Washington, recordando la premisa de su gobierno de que el ingreso a Estados Unidos «es un privilegio, no un derecho».

En este sentido, subrayó que las personas y entidades que socaven dicha seguridad no gozarán de ese privilegio. Según la información publicada por el medio porteño, la advertencia alcanzaría a unas 18 personas que integran la conducción y la sindicatura de la cooperativa.

La cooperativa neuquina coincidió con el embajador en que «la seguridad de la infraestructura es un tema serio», y recordó que operan la red eléctrica desde 1933 y que son los primeros interesados en preservarla. Sin embargo, expusieron la informalidad con la que se canalizaron las preocupaciones.

Para la cooperativa, apuntar directamente a un empleado resultó una vía inadecuada. «Una cosa es que un Estado decida sobre sus visas; otra es que esa posibilidad se invoque por un canal informal, ante un trabajador, junto con la pregunta de si puede cancelarse un proyecto que solo compete a los órganos de gobierno«, plantearon desde la conducción, asumiendo la total responsabilidad institucional de las decisiones adoptadas.

Ante la falta de respuestas a sus consultas formales enviadas a la Embajada a fines de julio, CALF decidió enviar una nota a la Cancillería argentina (Ministerio de Relaciones Exteriores) solicitando que «arbitre los medios y realice las gestiones que estime conducentes».

Al mismo tiempo, la cooperativa emitió una aclaración dudas sobre su matriz tecnológica: «La red de CALF no es una red china». La dirección de la entidad explicó que no toman partido «en una disputa entre potencias» y detallaron que cuentan con una infraestructura compuesta por multiproveedores.

En este sentido, indicaron que el proyecto con Huawei avanzó por haber ofrecido la mejor combinación de «calidad, precio y financiamiento», y remarcaron que el equipamiento consiste de un ecosistema de origen norteamericano y europeo, también.

A modo de ejemplo, el comunicado enumeró que CALF le compra regularmente equipos a proveedores estadounidenses como los servidores HPE (Hewlett Packard Enterprise) y sistemas de energía APC y Eaton. A esto se suman routers y switches de fabricación europea (MikroTik) y equipos UPS de origen suizo (ABB).

«Nuestro criterio es y seguirá siendo el mejor servicio al mejor precio para los usuarios de Neuquén», reafirmaron.

En el tramo final del descargo, CALF invitó a dimensionar el «trato singular» que recibió la entidad neuquina en comparación con otras compañías de servicios del país.

Desde la cooperativa recordaron que la tecnología de Huawei se encuentra operando ampliamente en toda la infraestructura de telecomunicaciones y energía de la Argentina, incluyendo a las operadoras de primera línea a nivel nacional y a otras empresas energéticas provinciales. Pese a ello, destacaron que «hasta donde esta Cooperativa ha podido conocer, no se han dirigido comunicaciones equivalentes a ninguna de ellas«.