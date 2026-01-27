ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 27 de enero en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar mantenimiento, agregar y reforzar instalaciones para abastecer mayor demanda, reparar elementos vandalizados. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Tareas de CALF. Foto: archivo Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALFinformó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este martes. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este martes 27: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este martes 2será de la siguiente forma:

  • De 7.00 a 12.00: en zona aledaña a Chocon entre las calles Río Negro y Linares.
    El motivo del corte será para Realizar mantenimiento, agregar y reforzar instalaciones para abastecer mayor demanda, reparar elementos vandalizados.

