Alerta por calor en Neuquén y Río Negro para este martes: en dónde se esperan casi 40°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por altas temperaturas extremas en Neuquén y Río Negro. Entre las localidades afectadas, una ciudad del Alto Valle aguarda un martes con una máxima de 38°C.

El nivel amarillo implica que el calor «puede ser peligroso» sobre todo para «grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas».

En Río Negro, la alerta rige para:

El Cuy.

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

25 de Mayo.



Mientras tanto, en Neuquén las localidades afectadas son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Mapa de alerta por temperaturas extremas del SMN.

Qué pasa este martes en el Alto Valle

Según pronosticó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 27 de enero se aguarda en Neuquén capital y Cipolletti una jornada con un cielo mayormente despejado y una máxima de 37°C, con una leve presencia del viento desde el sudoeste.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, mientras que el viento aumentará su incidencia a 30 km/h, con ráfagas de casi 50 km/h.

Fuente: AIC.

En Roca, por su parte, se aguardan casi 40°C (máxima de 38°C), que estará acompañado por posibles periodos inestables y viento desde el sudoeste con ráfagas de más de 40 km/h. Por la noche, la mínima será de 17°C.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la costa atlántica este martes 27

En Viedma, se espera un martes con un sol radiante y una máxima de 34°C, con poca presencia del viento surcando desde el este con ráfagas de más de 30 km/h.

Por la noche, la mínima será de 15°C, mientras que el viento aumentará su incidencia con ráfagas de casi 60 km/h.

Fuente: AIC.

En Las Grutas el pronóstico marcó una máxima de 34°C, con un sol radiante y viento oscilando desde el oeste con ráfagas de casi 40 km/h.

Por la noche, la mínima será de 15°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste a casi 40 km/h, con ráfagas de 55 km/h.

Fuente: AIC.

En la cordillera, poco viento y temperaturas templadas

En Bariloche se espera un martes nublado y templado, con una máxima apenas superior a los 20°C, y leve presencia del viento desde el oeste, con ráfagas superiores a los 40 km/h.

Por la noche la mínima será de 12°C, acompañado por una leve brisa desde el oeste a más de 20 km/h.

Fuente: AIC.

Por último, en San Martin de los Andes también se aproxima un martes nublado y templado, con una máxima de 22°C y poca presencia desde el oeste. Por la noche, la mínima será de 10°C.