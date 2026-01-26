Alerta por calor en Neuquén y Río Negro para este martes: en dónde se esperan casi 40°C de máxima
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por altas temperaturas extremas en Neuquén y Río Negro. Entre las localidades afectadas, una ciudad del Alto Valle aguarda un martes con una máxima de 38°C.
El nivel amarillo implica que el calor «puede ser peligroso» sobre todo para «grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas».
En Río Negro, la alerta rige para:
- El Cuy.
- General Roca.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- 25 de Mayo.
Mientras tanto, en Neuquén las localidades afectadas son:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Qué pasa este martes en el Alto Valle
Según pronosticó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 27 de enero se aguarda en Neuquén capital y Cipolletti una jornada con un cielo mayormente despejado y una máxima de 37°C, con una leve presencia del viento desde el sudoeste.
Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, mientras que el viento aumentará su incidencia a 30 km/h, con ráfagas de casi 50 km/h.
En Roca, por su parte, se aguardan casi 40°C (máxima de 38°C), que estará acompañado por posibles periodos inestables y viento desde el sudoeste con ráfagas de más de 40 km/h. Por la noche, la mínima será de 17°C.
Cómo va a estar en la costa atlántica este martes 27
En Viedma, se espera un martes con un sol radiante y una máxima de 34°C, con poca presencia del viento surcando desde el este con ráfagas de más de 30 km/h.
Por la noche, la mínima será de 15°C, mientras que el viento aumentará su incidencia con ráfagas de casi 60 km/h.
En Las Grutas el pronóstico marcó una máxima de 34°C, con un sol radiante y viento oscilando desde el oeste con ráfagas de casi 40 km/h.
Por la noche, la mínima será de 15°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste a casi 40 km/h, con ráfagas de 55 km/h.
En la cordillera, poco viento y temperaturas templadas
En Bariloche se espera un martes nublado y templado, con una máxima apenas superior a los 20°C, y leve presencia del viento desde el oeste, con ráfagas superiores a los 40 km/h.
Por la noche la mínima será de 12°C, acompañado por una leve brisa desde el oeste a más de 20 km/h.
Por último, en San Martin de los Andes también se aproxima un martes nublado y templado, con una máxima de 22°C y poca presencia desde el oeste. Por la noche, la mínima será de 10°C.
