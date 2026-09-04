Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este sábado 5 de septiembre en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este sábado 5 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 5 de septiembre
CALF indicó que el corte programado para este sábado será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|8:00 a 13:00
|Desde Angelelli hasta Río Diamante entre Alderete e Islas Malvinas
|Colaboración con EPAS para reparar una pérdida de agua que afecta las instalaciones de la Subestación Estación Transformadora Subterránea para garantizar la seguridad de los trabajos.
Comentarios