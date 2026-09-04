Programa Cerca en San Antonio Oeste: qué trámites y servicios podrán realizar los vecinos este sábado

El Programa Cerca volverá este sábado a San Antonio Oeste con una jornada de atención y asesoramiento destinada a vecinos y vecinas que necesiten realizar consultas, iniciar trámites o recibir orientación de organismos provinciales.

La actividad se desarrollará de 10 a 16 en la Escuela Primaria 146, ubicada en Avenida Islas Malvinas 1190, en el barrio Soberanía, con participación de distintas áreas del Gobierno de Río Negro.

Durante la jornada estarán presentes representantes de Defensa del Consumidor, Registro Civil, IPPV, Ley Pierri, empleo, programas sociales, deportes, niñez, adolescencia y adultos mayores, Desarrollo Humano, Abordaje Territorial, Discapacidad y SENAF.

También participarán organismos vinculados al desarrollo económico y los servicios públicos, entre ellos el Servicio de Empleo Rionegrino, Aguas Rionegrinas, EPRE, APASA, IUPA e IPAP.

Salud, capacitaciones y actividades

La propuesta también contará con espacios destinados a la salud, donde se ofrecerán consejería, acciones de prevención, vacunación, controles, testeos y orientación sobre salud sexual.

Además, se desarrollarán actividades culturales, un curso de Técnico de Fútbol Comunitario y capacitaciones de RCP y primeros auxilios, a cargo de personal del SIARME y con certificación del IPAP.

El objetivo del programa es acercar la atención de las distintas áreas provinciales a los barrios y facilitar el acceso a información, trámites y servicios sin que los vecinos tengan que trasladarse a otras localidades.

La participación es libre y gratuita. Quienes quieran realizar las capacitaciones podrán inscribirse durante la jornada en la mesa de entradas.