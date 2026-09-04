Con una inversión de US$ 8,5 millones, Quintana Energy impulsa el almacenamiento de gas en Fernández Oro

La llegada de los nuevos motocompresores a Estación Fernández Oro marca el inicio de una nueva etapa operativa enfocada en el almacenamiento de gas. Foto gentileza.

La compañía hidrocarburífera Quintana Energy dio un paso importante en la consolidación de sus operaciones en la Cuenca Neuquina tras confirmarse el arribo de los primeros motocompresores de propiedad propia al yacimiento Estación Fernández Oro.

Esta recepción inicial de equipamiento pesado forma parte de un plan integral de capitales que supera los US$ 8,5 millones, enfocado en modernizar la planta y adecuar la red operativa de la zona.

Quintana Energy tiene un plan claro en Estación Fernández Oro (EFO), reposicionar al yacimiento como un exponente del gas natural. La compañía combina una estrategia de desarrollo del tight gas con pozos que tienen como objetivo distintas rocas.

El objetivo central de este despliegue técnico es potenciar el proyecto de reinyección de gas en la provincia de Río Negro, elevando la capacidad operativa efectiva a más de 1 millón de metros cúbicos por día.

La apuesta estratégica de la firma busca transformar la percepción tradicional del activo, posicionando la capacidad de almacenamiento en este área madura como una ventaja competitiva única dentro del segmento convencional.

Más allá del equipamiento principal, el presupuesto asignado abarca obras de infraestructura complementaria, reacondicionamiento de instalaciones existentes y adecuaciones de seguridad para garantizar una escala operativa de alto rendimiento.

En un contexto regional volcado hacia la producción no convencional, la empresa apunta a maximizar el valor de los reservorios históricos mediante la aplicación de soluciones de ingeniería a medida.

El diseño, estudio y ejecución del proyecto estuvieron a cargo de los equipos técnicos de la empresa, cuyos especialistas coordinaron las tareas necesarias para integrar la nueva maquinaria a la red de producción.

Con la llegada de estos insumos a la planta de Allen, la operadora pone en marcha uno de los ejes principales de su plan de crecimiento, consolidando a la provincia rionegrina como un punto relevante para la gestión del recurso gasífero.