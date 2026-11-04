Corte de luz en Neuquén: un intento de robo dejó a un barrio sin servicio y CALF trabaja para restablecerlo

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó que un sector de Terrazas del Neuquén sufrió un corte de energía provocado por un acto de «vandalismo».

Corte de luz por un intento de robo en Neuquén

La interrupción comenzó durante las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre tras un intento de robo en una línea subterránea de Media Tensión.

Aunque la entidad no precisó la ubicación exacta de las maniobras, confirmó que personal operativo ya trabaja en la zona para restablecer el servicio.

Desde la empresa recomendaron tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.