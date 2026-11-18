La tensión entre Argentina y Chile creció en el último tiempo, pero los gobiernos ya iniciaron gestiones diplomáticas para poder descomprimir la situación que se generó por la próxima reapertura de la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, la misma prevista para el 17 de diciembre a través del buque carguero Danstar.

El diálogo entre Argentina y Chile

Desde Buenos Aires instaron a evitar controversias y destacaron el buen estado de la relación bilateral, al mismo tiempo que recordaron la vigencia de normativas específicas para regular el tránsito marítimo en la región.

Según la información publicada por Infobae, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por el canciller Pablo Quirno, como el Ejecutivo chileno confirmaron que mantienen canales de comunicación fluidos para abordar la operatoria con normalidad.

En ese contexto, el vocero presidencial de Chile, Gonzalo Arenas, remarcó la necesidad de evitar declaraciones que puedan dañar el vínculo bilateral y aclaró la postura de Santiago respecto al estatus jurídico de la embarcación. El funcionario explicó que la obligación de solicitar permisos para navegar hacia las islas o atracar en ellas recae exclusivamente sobre la empresa privada a cargo del buque y no sobre el Estado chileno.

La aclaración busca encauzar el intercambio público que protagonizaron ambos cancilleres la semana pasada. En esa oportunidad Quirno exigió que el Danstar solicitara autorización para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas, amparándose en un decreto de 2010 que impone ese requisito a toda nave con destino al archipiélago. Por su parte, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna había rechazado la exigencia e invocó al derecho de paso inocente establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En paralelo, sectores políticos y excomandantes de la Armada de Chile manifestaron su rechazo a cualquier tipo de autorización argentina por considerarla un precedente perjudicial para la libre navegación.

Mientras tanto, el carguero Danstar permanece en los astilleros de ASMAR Magallanes en Punta Arenas realizando tareas de alistamiento antes de iniciar el transporte de alimentos perecederos, vinos, gas licuado y materiales de construcción. La operatoria comercial está a cargo de la naviera Easter Island Logistics, cuyo gerente general, Pablo Pacheco, desmintió cualquier vínculo con el sector hidrocarburífero y aseguró que la empresa se limitará al abastecimiento insular. Esta posición responde al planteo realizado por la Cancillería argentina, que recordó el compromiso de Chile de no brindar soporte logístico a la explotación de recursos naturales en las islas, en referencia al proyecto petrolero offshore Sea Lion impulsado en la cuenca norte de Malvinas, sobre el cual el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitirá una resolución el próximo 28 de noviembre.